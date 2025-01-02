Хитрости Трампа

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Почему ядерное разоружение в обмен на отмену санкций — обман

Недавно в британском издании The Times появилась информация о том, что новый президент США Дональд Трамп готов пересмотреть антироссийские санкции в обмен на согласие России сократить количество ядерных вооружений под предлогом снижения напряженности в международных отношениях и прекращения конфронтации. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия "всегда выступала за пропорциональный и справедливый процесс ядерного разоружения", в канун инаугурации Дональда Трампа. Мнение российской власти по данному вопросу изменилось. Экс-президент США Барак Обама был убежден, что РФ не желает сокращать ядерный арсенал в соответствии с третьим договором о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), который он предлагал продлить. После истечения срока СНВ-3 в 2021 г. исчезнут правовые ограничения на сокращение ядерных вооружений США и РФ.

Соблюдение "традиции" ради отмены санкций

С приходом к власти новых президентов США Белый Дом зачастую активизирует переговоры с Кремлем о сокращении ядерных вооружений. В отношениях США и России сложилась традиция брать на себя обязанности международных гарантов ядерной безопасности на примере сокращения ядерного наследия времен холодной войны. Хотя американско-российские договора не регулируют численности ядерных арсеналов Великобритании, Франции, Пакистана, Индии и Китая.

Президент США Дональд Трамп предлагает России сократить ядерные арсеналы, чтобы создать повод для отмены указов об антироссийских санкциях. Новый президент заинтересован не столько в улучшении климата международной ядерной безопасности, сколько в том, чтобы отстоять интересы американских нефтяных компаний на российском рынке. Нефтяная компания ExxonMobil из-за антироссийских санкций потеряла миллиард долларов в проектах по нефтедобыче в России.

Дональд Трамп вправе отменить указы Барака Обамы, которые создали правовые рамки для ввода секторальных санкций в отношении российских компаний и должностных лиц после аннексии Крыма. Однако он не может действовать в одностороннем порядке. Отмену антироссийских санкций негативно воспримет Конгресс США, который неодобрительно относится к заявлениям Дональда Трампа о налаживании отношений с РФ, которая не прекращает агрессию на Украине и продолжает военное вмешательство в Сирии. Часть американского общества может воспринять действия нового президента как уступку Кремлю, что негативно скажется на международном имидже США. Как истинный бизнесмен, Дональд Трамп заинтересован в достижении взаимовыгодной сделки с российским президентом Владимиром Путиным, а не проводить политику умиротворения.

Сокращение Россией ядерных арсеналов является аргументом, с помощью которого Дональд Трамп может аргументировать отмену антироссийских санкций до выполнения минских договоренностей и возвращения Крыма в состав Украины. Американский президент рассчитывает на то, что общественность воспримет такой шаг не как уступку США в адрес России, а в качестве дипломатической победы Вашингтона в деле укрепления международного режима нераспространения и сокращения ядерных вооружений в мире. Международное сообщество воспринимает предотвращение ядерной войны как более глобальную задачу, чем урегулирование локальных конфликтов, в том числе на востоке Украины. Возможно, американский президент заведомо очертил тему сокращения ядерных вооружений на предстоящих переговорах с российской стороной, чтобы избежать обсуждения проблемных вопросов двусторонних отношений.

США ничего не теряют от дальнейшего сокращения ядерных вооружений. Дональд Трамп в своей предвыборной программе вел речь о модернизации американской армии, включая ядерный арсенал. Сокращение количества ядерных боеголовок и их носителей не помешает финансировать программы по модернизации межконтинентальных баллистических ракет (МБР), пусть даже в меньшем количестве. Вашингтон делает ставку на развитии систем противоракетной обороны (ПРО), которые рассчитаны на отражение вероятного ядерного удара со стороны потенциальных противников (Россия, Китай, Северная Корея). В 2002 г. США вышли из договора об ограничении систем ПРО 1972 г., который позволял Вашингтону и Москве иметь не более двух систем ПРО вокруг столицы и в районе сосредоточения пусковых установок (МБР). СНВ-3 не распространяются на разработку и производство систем ПРО.

Агрессия без ограничений

Несмотря на то что часть российского общества негативно воспринимает сокращение ядерного арсенала, видя в этом "угрозу" для национальной безопасности России, предложение Дональда Трампа выгодно Кремлю. Поскольку в России достаточно сложная экономическая ситуация, кремлевские бонзы могут в конечном счете принять предложение Дональда Трампа и согласиться на дальнейшее сокращение ядерного арсенала, чтобы создать повод для отмены санкций. Россия может уйти от ответственности за выполнение минских договоренностей и продолжить агрессию на Украине. Сокращение ядерного оружия выгодно РФ с точки зрения экономии военного бюджета. По данным ресурса GlobalSecurity, в 2016 г. Россия планировала дополнительно потратить 4 млрд руб. на развитие ядерного оружия. Данные средства Кремль мог направить на финансирование российско-террористических войск на Донбассе.

Ядерное оружие не имеет принципиального значения для обеспечения национальной безопасности. Со времен "холодной войны" в России осознают возможность взаимного уничтожения, если ядерное оружие будет применено против другого обладателя ядерной дубинки. Какими бы громкими ни были заявления российских политиков и аналитиков о праве России применять ядерное оружие ради обеспечения своей безопасности, нынешнее российское руководство не предпримет этого шага в силу опасений перед ответным ударом со стороны США. Россия может использовать ядерное оружие исключительно как фактор давления на безъядерные государства. Для этого необязательно иметь на вооружении сотни ракет. Россия делает ставку на развитии МБР мобильного базирования (ракетный комплекс "Ярс" на базе грузовиков), которые позволяют перемещать баллистические ракеты к границам соседних государств для устрашения.

Даже в случае дальнейшего сокращения ядерных вооружений США будут иметь неформальное количественное преимущество в МБР перед Россией. Великобритания, которая является основным военно-политическим партнером США по НАТО, обладает 120 ядерными боеголовками (МБР Trident II, производства США), которые могут устанавливаться на атомные подводные лодки. С 1962 г. ядерный арсенал Великобритании входит в систему ядерного планирования США. В России существуют опасения, что баллистические ракеты Trident II американского производства снабжены "системой перенацеливания", что позволит США использовать их по своему усмотрению. В силу географического расположения Великобритании, время подлета британских МБР к жизненно важным объектам России меньше, чем ядерных боеголовок с территории США.

Хотеть - не вредно

Желание Дональда Трампа увязать сокращение ядерных арсеналов с отменой антироссийских санкций упирается в позицию Конгресса США. Даже если Дональд Трамп и Владимир Путин подпишут дополнительное соглашение о продлении договора СНВ-3, документ не будет иметь высшей юридической силы до тех пор, пока Конгресс США не ратифицирует его. Прежде чем,договариваться с Владимиром Путиным о сокращении ядерных арсеналов и обещать взамен отмену антироссийских санкций, Дональду Трампу нужно добиться поддержки в Конгрессе США, где существует бипартийная поддержка ужесточения антироссийских санкций для принуждения России к миру на Украине. Группа американских сенаторов во главе с республиканцем Джоном Маккейном и демократом Беном Кардином подготовила законопроект, который распространит санкции на нефтегазовый сектор России и любую зарубежную компанию, которая заинтересована вести бизнес в данном сегменте. Сенаторы и члены палаты представителей могут не поддержать продление СНВ-3, понимая, что затем президент отменит антироссийские санкции. Без законодательного обеспечения США не смогут провести сокращение ядерного арсенала.

Россия не будет сокращать ядерное оружие в одностороннем порядке без пропорционального участия США, даже если взамен последует отмена антироссийских санкций.

Владимира Путина не поддержит значительная часть российского общества, которая до сих пор воспринимает ядерное оружие как фактор своей безопасности и ресурс величия России. Некритически мыслящие слои населения России убеждены, что до тех пор, пока в руках Кремля будет находиться ядерная дубинка, их будет бояться весь мир, а НАТО не осмелится предпринять агрессивных действий. Пока Россия не сократит ядерное оружие, у Дональда Трампа не будет веских аргументов для отмены указов Барака Обамы об антироссийских санкциях. Замкнутый круг, который создает система сдержек и противоречий между исполнительной и законодательной властью в США. В данном случае ухищрения Дональда Трампа и Владимира Путина найти удобный повод для отмены антироссийских санкций без выполнения минских договоренностей и возвращения Крыма в состав Украины заходят в тупик.

Георгий Кухалейшвили