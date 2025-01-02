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США увеличат группировку ударных вертолетов в Европе

25.01.2017 Lenta.ru 65 0
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AH-64 Apache
Вертолет AH-64 Apache
Источник: © EPA/BRUCE OMORI

К переброске в Европу готовится 1-й батальон 501-го полка армейской авиации США из состава 1-й танковой дивизии, расквартированной в Форт-Блиссе, штат Техас. Об этом сообщает сайт армии США. 20 вертолетов AH-64A Apache прибыли на базу хранения вооружения и техники в город Корпус-Кристи.

"Мы перебросили вертолеты в Корпус-Кристи для погрузки на корабль и отправки в Европу", — сообщил командир батальона подполковник Крис Кротцер (Chris Crotzer).

Сайт отмечает, что база хранения в Корпус-Кристи не является обычным остановочным пунктом для авиационных частей, отправляющихся в Европу. Эта войсковая часть специализируется на техническом обслуживании, среднем и капитальном ремонте техники авиационного и ракетного командования армии США, в частности, занимаясь модернизацией вертолетов.

Во время пребывания на базе с вертолетов будут демонтированы лопасти несущего винта, хвостовой винт, а также проведены другие подготовительные работы, необходимые для погрузки на корабль.

Ожидается, что вертолеты 1-го батальона 501-го полка прибудут в Европу в середине февраля. В настоящее время в составе сил армии США в Европе имеется еще один батальон, оснащенный ударными вертолетами Apache, — 1-й батальон 3-го авиационного полка, входящий в состав 12-й боевой авиационной бригады, которая базируется в городе Ансбах на западе Баварии.

Вертолеты AH-64A состоят на вооружении американской армейской авиации с середины 1980-х годов. От более поздних модификаций AH-64D Apache Longbow и AH-64E Guardian они отличаются главным образом составом радиоэлектронного оборудования, в первую очередь — отсутствием радара.

24.01.2017
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принадлежат Lenta.ru
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Страны
США
Продукция
AH-64A Apache
AH-64D

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