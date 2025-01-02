В горах Армении начали занятия разведчики российской военной базы



Разведчики российской военной базы в Армении осваивают азы альпинистской подготовки

Источник: МО РФ Разведчики российской военной базы в Армении осваивают азы альпинистской подготовкиИсточник: МО РФ

ЕРЕВАН, 24 янв - РИА Новости, Гамлет Матевосян. Более 600 разведчиков российской военной базы в Армении начали тактико-специальные занятия на полигоне "Камхуд", на высоте более 1,5 тысячи метров над уровнем моря, сообщила во вторник пресс-служба Южного военного округа РФ.

"Занятия организованы в два этапа. На первом проводится одиночная подготовка по изучению порядка движения на лыжах, состояния снежного покрова, выбору экипировки и подгонки ее к наиболее быстрому передвижению по различным рельефам местности. На втором осваивается методика и техника движения различными ходами по равнине, на пологих спусках, на леденистых раскатанных участках лыжни и при спусках средней крутизны с палками и без них в составе троек, групп и отряда", - сообщили в пресс-службе.

Также разведчики отработают действия при организации засады, вопросы маскировки в зимних условиях боя и алгоритм действий при схождении лавин и попадании в лавины.

По данным пресс-службы, завершатся занятия с разведчиками 30-километровым марш-броском на лыжах с полной выкладкой по пересеченной местности.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.