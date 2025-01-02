Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На учениях в Киргизии российские летчики искали "бандгруппы"

25.01.2017 РИА Новости 63 0
0
Понравилась новость?
 0
Su-25SM3
Модернизированный Су-25СМ3 ВВС России. Кубинка, 22.03.2012 (с) Евгений Волков/russianplanes.net

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Летчики российской авиабазы в Киргизии "под ударами" переносных зенитных ракетных комплексов изучали маршруты условных бандгрупп в горах и передавали координаты целей на наземные пункты управления, сообщил во вторник официальный представитель российского Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.

"Летчики российской авиабазы "Кант", дислоцированной в Киргизии, впервые в 2017 году приступили к полетам на разведку маршрутов движения условных незаконных вооруженных формирований в горах Тянь-Шаня. В ходе воздушных маневров экипажи отрабатывают поиск высокомобильных "бандгрупп" на горных тропах и серпантинах, а также передачу целеуказаний на наземные пункты управления", - сказал он.

Рощупкин добавил, что штурмовики Су-25СМ в составе пар совершают полеты "по нестандартным продолжительным маршрутам в быстро меняющихся метеоусловиях, выполняют элементы сложного пилотажа, а также выходы из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов".

Объединенная российская военная база "Кант" структурно входит в состав российского Центрального военного округа, является компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства стран Организации договора о коллективной безопасности.

24.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Россия
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 25.01 01:17
  • 2
У Ил-112 растут крылья
  • 25.01 00:26
  • 4106
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.01 00:03
  • 1
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.01 22:57
  • 1
Матвиенко: создание новых военных баз России за рубежом не обсуждается
  • 24.01 22:54
  • 3288
Оценка Советского периода в истории России.
  • 24.01 22:51
  • 1
Россия завершила передачу Вьетнаму шести ДЭПЛ проекта 636.1
  • 24.01 22:50
  • 2
Новейшие маскировочные комплекты поступят в соединения, оснащенные ПГРК «Тополь»
  • 24.01 22:38
  • 12
В России появится движение "Новая Россия"
  • 24.01 22:13
  • 16
Источник сообщил об отличиях модернизированной версии ракеты "Булава"
  • 24.01 22:12
  • 7
Специалисты предлагают создать космический уборщик мусора
  • 24.01 21:12
  • 192
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 24.01 21:03
  • 13
Росгвардию вооружат штурмовыми электрошокерами
  • 24.01 20:11
  • 3
Ту-154: ни заменить, ни списать
  • 24.01 20:09
  • 20
ФГУП «ЦАГИ» разрабатывают концепцию тяжелого транспортного самолета интегральной схемы на криогенном топливе
  • 24.01 19:58
  • 2
Новый командующий ВВС Индонезии заявил о намерении пересмотреть выбор нового истребителя для замены F-5E/F «Тайгер-2»
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  