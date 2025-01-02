На учениях в Киргизии российские летчики искали "бандгруппы"



Модернизированный Су-25СМ3 ВВС России. Кубинка, 22.03.2012 (с) Евгений Волков/russianplanes.net Модернизированный Су-25СМ3 ВВС России. Кубинка, 22.03.2012 (с) Евгений Волков/russianplanes.net

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Летчики российской авиабазы в Киргизии "под ударами" переносных зенитных ракетных комплексов изучали маршруты условных бандгрупп в горах и передавали координаты целей на наземные пункты управления, сообщил во вторник официальный представитель российского Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.

"Летчики российской авиабазы "Кант", дислоцированной в Киргизии, впервые в 2017 году приступили к полетам на разведку маршрутов движения условных незаконных вооруженных формирований в горах Тянь-Шаня. В ходе воздушных маневров экипажи отрабатывают поиск высокомобильных "бандгрупп" на горных тропах и серпантинах, а также передачу целеуказаний на наземные пункты управления", - сказал он.

Рощупкин добавил, что штурмовики Су-25СМ в составе пар совершают полеты "по нестандартным продолжительным маршрутам в быстро меняющихся метеоусловиях, выполняют элементы сложного пилотажа, а также выходы из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов".

Объединенная российская военная база "Кант" структурно входит в состав российского Центрального военного округа, является компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства стран Организации договора о коллективной безопасности.