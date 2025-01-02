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Эксперты: повторное использование первой ступени делает запуск ракеты дешевле на 20-30%

25.01.2017 ИТАР-ТАСС 69 0
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Старт ракеты Falcon 9
Старт ракеты Falcon 9
Источник: NASA

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Стоимость запуска ракеты с повторно используемой первой ступенью снижается на 20-30% по сравнению с обычными носителями, считают специалисты МГТУ им. Баумана, доклад которых будет представлен на Академических чтениях по космонавтике.

"Была разработана комплексная модель формирования затрат на запуск ракеты-носителя. Результаты испытания модели формирования затрат на запуск ракеты-носителя Falcon 9, принадлежащей американской частной компании SpaceX, показали, что стоимость запуска с повторно используемой первой ступенью снижается на 20-30%, а при увеличении частоты запусков их стоимость может быть сокращена более чем на 50%", - говорят специалисты.

Они уточнили, что модель применима как на начальной стадии периода эксплуатации с целью определения эффективной стоимости запуска, так и в процессе эксплуатации, позволяя учесть фактические затраты прошлых периодов и скорректировать стоимость будущих запусков. "В модели естественным образом учитываются затраты на модификацию ракеты-носителя. В случае многократного использования ракет- носителей в модель включается стоимость возвращения на Землю и стоимость ремонта", - пояснили специалисты МГТУ им. Баумана.

Кроме двухступенчатой ракеты с возвращаемой первой ступенью Falcon 9, многоразовой ракетой стала одноступенчатая New Shepard от американской компании Blue Origin.

В России пока таких ракет нет, однако ранее сообщалось, что Фонд перспективных исследований предложил Государственному ракетному центру им. Макеева создать демонстратор легкой ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью.

24.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
ГРЦ им. Макеева
ФПИ
Проекты
Falcon РН

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