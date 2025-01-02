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РКК "Энергия" рассчитывает создать спутник для Казахстана

25.01.2017 ИТАР-ТАСС 69 0
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Логотип компании Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"

Новый аппарат будет создаваться для плановой замены спутника KazSat-2, который был изготовлен Космическим центром им. Хруничева

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" намерена принять участие в конкурсе по созданию телекоммуникационного спутника для Казахстана, сообщил ТАСС генеральный директор корпорации Владимир Солнцев.

"Надеемся, что в начале года мы подпишем с Казахстаном контракт на поставку им спутника. У них построено замечательное сборно-испытательное производство. Мы сейчас ищем формат взаимодействия, чтобы и им было интересно, и чтобы нам расширить совместные проекты с Казахстаном", - рассказал он.

В свою очередь, в аэрокосмическом комитете министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана ТАСС подтвердили намерение в скором времени объявить конкурс на создание нового телекоммуникационного аппарата и возможность участия в тендере российских компаний. "В конкурсе на создание космического аппарата могут принять участие как российские, так и зарубежные предприятия аэрокосмической отрасли, которые будут соответствовать квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации", - сказали его представители.

Новый космический аппарат будет создаваться для плановой замены спутника KazSat-2, срок активного существования которого истекает в 2023 году. "Сроки создания космического аппарата будут определены после подписания контракта", - пояснили в аэрокосмическом комитете.

Космический аппарат KazSat-2 был изготовлен Космическим центром им. Хруничева. Спутник был запущен с космодрома Байконур 16 июля 2011 года. В 2014 году на орбиту был выведен спутник KazSat-3, изготовленный компанией "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева".

24.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
ИСС Решетнева
Энергия РКК
Проекты
Байконур

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