Российские саперы за сутки обезвредили в Алеппо почти 500 самодельных бомб



Источник: © Тимур Абдуллаев/NewsTeam/ТАСС Источник: © Тимур Абдуллаев/NewsTeam/ТАСС

В течение суток была разминирована территория общей площадью более 69,8 гектара

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Военнослужащие российского Международного противоминного центра за сутки обезвредили в восточной части Алеппо почти 500 самодельных взрывных устройств, сообщил Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

"В течение суток российскими саперами разминирована территория общей площадью более 69,8 гектара, 68 зданий и 11,3 км дорог, обезврежено 686 взрывоопасных предметов, в том числе 479 самодельных взрывных устройств", - говорится в сообщении.

В течение суток в Алеппо было проведено шесть гуманитарных акций, в ходе которых местным жителям передали 4,4 тонны гуманитарных грузов - продуктов питания, школьных принадлежностей, предметов первой необходимости.

"Мобильными группами российских медиков оказана помощь 187 мирным жителям в населенных пунктах провинции Алеппо", - добавляется в сообщении.