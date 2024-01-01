Ту-154: ни заменить, ни списать



Самолет Ту-154

Источник: © Дмитрий Петроченко/ТАСС Самолет Ту-154Источник: © Дмитрий Петроченко/ТАСС

Как скажется списание Ту-134, Ту-154 и Ил-62 на военно-транспортной авиации

Минобороны прорабатывает возможность замены пассажирских самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М на новые российские аналоги. В качестве вариантов для замены устаревших лайнеров рассматриваются Ту-214, Ту-204СМ, Sukhoi Superjet SSJ 100, а также Ил-96. Об опасности резких решений с заменой самолетов военно-транспортной авиации рассказывает военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

Катастрофа Ту-154, в которой погибли артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, обострила дискуссию о необходимости срочной замены средне- и ближнемагистральных пассажирских военно-транспортных самолетов Ту-154 и Ту-134.

Среднемагистральные

Сейчас в военном ведомстве насчитывается чуть больше 20 среднемагистральных пассажирских лайнеров компании "Туполев": 14 самолетов Ту-154Б-2 (1979-1985 годы выпуска) и семь - Ту-154М (1986-2012). Ту-154 - семейство самолетов, предназначенных для перевозки 150-180 пассажиров на расстояния до 5000 км. Это самый массовый советский реактивный среднемагистральный пассажирский самолет, активно эксплуатировавшийся в гражданской авиации.

Ту-154Б-2 - действительно старый самолет. Он давно выведен из эксплуатации во всех авиакомпаниях России. В первую очередь по экономическим причинам. Главный недостаток Ту-154Б-2 - высокий расход топлива относительно других машин такого же класса.

Безусловно, Ту-154 имеет и другие родовые недостатки. Самолет обладает высокой посадочной скоростью. Не совсем удачна компоновочная схема лайнера - три двигателя в хвосте самолета, рядом с гидравлическими системами.

В случае пожара хотя бы одного из двигателей могут быть легко выведены из строя общесамолетные системы, и лайнер станет неуправляемым. Такая схема с высокорасположенными двигателями была отчасти оправдана в советскую эпоху. Взлетно-посадочные полосы в те времена чистили плохо, а посторонний предмет, попавший в двигатель на взлете или посадке, мог привести к крайне нежелательным последствиям.

У Ту-154 очень большой по современным меркам экипаж - командир, второй пилот, бортмеханик, штурман. Самолет очень непростой в управлении. На нем сложная система запуска двигателей: во время этой процедуры используется очень много разных ручных переключений и минимум автоматизации. Поэтому даже если лайнер хорошо обслуживается и относительно недавно находится в эксплуатации, всегда есть вероятность, что хотя бы один из четырех членов экипажа совершит промах, который может иметь катастрофические последствия.

Тем не менее нельзя назвать все эти недостатки самолета фатальными. Их просто надо учитывать в ходе эксплуатации. Устаревшие самолеты надо выводить из парка Минобороны и заменять на новые машины, но многие из тех, что летают сейчас, еще способны эффективно выполнять свои задачи.

Важно, что военные пассажирские самолеты летают сравнительно немного. Потерпевший катастрофу возле Сочи Ту-154Б-2 более чем за 30 лет налетал всего около 6 тыс. часов. В "Аэрофлоте" самолет этого типа за год находится в воздухе более 4 тыс. часов. В распоряжении военного ведомства есть совсем свежие самолеты Ту-154М: два самолета - 2012 года выпуска (RA-85041, RA-85042), один - 2010 года (RA-85155). Списывать их - не правильно.

К достоинствам Ту-154 следует отнести тот факт, что его выпускали очень большой серией - свыше 900 экземпляров. Это очень серьезный аргумент в пользу надежности самолета и удобства эксплуатации.

На смену этим машинам рассматривается самолет Tу-214. При этом Ту-214 - несколько искусственное наименование. По сути, речь идет о Ту-204-200, варианте Ту-204, производство которого в 1990-х годах развернули в Ульяновске и Казани.

Ту-204 - Ту-214 был и остается мелкосерийным самолетом. Сегодня их выпускают по одной-две штуки в год, а всего произведено около 80 машин, что не способствует надежности их агрегатов. Если за 25 лет завод сделал всего 85 генераторов для самолета, то выйти на уровень рентабельности и надежности крайне проблематично.

Все попытки организовать прибыльную эксплуатацию Ту-204 - Ту-214 в российских авиакомпаниях закончились крахом. За 25 лет подобных попыток делалось большое количество, причем с господдержкой, но закончились они все ничем.

Самолет Ту-204 - Ту-214 был очень хорош, когда задумывался. Он имел хорошие показатели по дальности и до определенной степени считался аналогом "Боинг 757". Самолет был оптимизирован для рейсов Москва - Красноярск, Москва - Иркутск, Москва - Хабаровск. Он должен был быть частью унифицированной системы, включающей средне- и дальнемагистральный самолет, Ту-204, ближнемагистральный лайнер - Ту-334, самолет ВТА - Ту-330. Но эта схема в жизнь так и не воплотилась, исчезнув вместе с СССР - государством, для которого она и создавалась. Серийность, поддержка эксплуатации, выпуск запчастей, логистика - все так и осталось только на бумаге.

При эксплуатации 20-30 самолетов эта система работает плохо или не работает вовсе, а больше самолетов Ту-204 - Ту-214 уже не будет. На них практически поставлен крест во всех российских авиакомпаниях. Как чисто российский самолет, он сохранил некоторый потенциал для специальных применений в Министерстве обороны. Например, в 2011-2013 годах военному ведомству были поставлены два Ту-214ОН ("Открытое небо") для контроля территорий иностранных государств по международным договорам. В 2010-2011 годах Минобороны получило два самолета-разведчика Ту-214Р.

В качестве военного пассажирского лайнера Ту-204 ничуть не лучше Ту-154М. Последний проигрывает только по экономичности, однако для Минобороны это отнюдь не критичный показатель.

Денег на такую сомнительную замену уйдет немеренно, а эффективность подобного мероприятия весьма неоднозначная.

Для срочной замены еще совсем не старых самолетов Ту-154М Казанскому авиационному заводу имени Горбунова - филиалу ПАО "Туполев" - придется наращивать производственные мощности, которые в перспективе могут стать абсолютно бесполезными. Все же будущая специализация КАЗа - стратегические бомбардировщики Ту-160М2 и ПАК ДА. Форсирование производства гражданских самолетов Ту-204 - Ту-214 может негативно сказаться на этой программе. На предприятии сейчас откровенно непростое кадровое положение. Если списать неплохой Ту-154М, то можно еще и создать массу проблем для модернизации дальней авиации.

Ближнемагистральные

Сейчас у Минобороны также насчитывается 36 Ту-134А и Ту-134А-3. Все они далеко не новые (1975-1983 годы выпуска), но среди летчиков заслужили репутацию хороших и крепких самолетов.

Ту-134 - один из самых массовых пассажирских самолетов, собиравшихся в Советском Союзе. Всего было построено 854 самолета всех модификаций. По показателям коэффициента надежности Ту-134 зарекомендовал себя практически безотказным. Производство этой машины было прекращено только в 1989 году.

Сейчас в качестве одного из вариантов замены Ту-134 рассматривается Sukhoi Superjet SSJ100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией "Гражданские самолеты Сухого".

Самая большая для военных проблема с ним в том, что Superjet - не совсем российский самолет.

До самого недавнего времени общая доля импортных поставок для SSJ составляла более 50%. В частности, для этого лайнера фирма Thales (Франция) занимается поставками авионики, фирма PowerJet (Франция) участвует в разработке и производстве двигателя SaM146, а B/E Aerospace (США) комплектует Superjet кислородной системой, деталями интерьера и даже дверями. Системный интегратор всего бортового радиоэлектронного оборудования и программного обеспечения этого самолета - Франция.

Вряд ли этот самолет можно будет поставлять военному ведомству без разрешения как минимум Франции.

Не меньшие трудности возникнут и с послепродажным обслуживанием самолета, в котором не обойтись без помощи западных соисполнителей.

Ранее в качестве кандидата на замену Ту-134 могли бы рассмотреть украинский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ан-148, созданный АНТК имени Антонова. Зависимость этого самолета от Запада несколько меньше, чем в случае SSJ. Но и при разработке Ан-148 были использованы узлы и агрегаты от 214 предприятий из 15 стран мира, включая Россию, США и Францию. И самое главное - это все-таки украинский самолет с украинскими двигателями Д-436-148 производства ОАО "Мотор Сич".

Ил-114 - еще одна возможная замена Ту-134 - обладает дальностью полета 1500 км и скоростью 500 км/ч, что существенно меньше 5 тыс. км, который мог запросто пролететь нынешний ближнемагистральный лайнер ВТА. Но самое главное - в силу своих тактико-технических данных Ил-114 не встраивается в гражданские воздушные эшелоны.

Если в отношении Ту-154 можно еще что-то прогнозировать, то приемлемого варианта на замену Ту-134 пока нет.

Дальнемагистральные

В распоряжении Минобороны сейчас есть девять дальнемагистральных лайнеров Ил-62М (1977-1992 годы), предназначенных для перевозки до 200 пассажиров на расстояние до 11 000 км.

Эта машина спроектирована очень давно, но часть самолетов Ил-62М у ВКС России далеко не старые. Например, два Ил-62М (RA-86559, RA-86561) выпущены в 1992 году. Для самолета подобного класса это совсем не предельный возраст. Выбрасывать их на свалку - абсолютная бесхозяйственность.

В перспективе выводимые из эксплуатации Ил-62М может заменить Ил-96, варианты которого используются для перевозок руководства страны. Это вполне реальный кандидат на замену устаревшего лайнера. Кроме того, безусловно, надо поддержать заказами "Воронежское акционерное самолетостроительное общество", поскольку сейчас оно строит только штучные образцы специальных модификаций Ил-96-400.

Но Минобороны совсем не требуется много дальнемагистральных широкофюзеляжных пассажирских самолетов. Область применения для них минимальна, и пока Ил-62М ее успешно закрывают.

Резкие решения по списанию военных пассажирских самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М однозначно ухудшат ситуацию: придется форсировать не только производство, но и обучение летного и инженерно-технического состава, создавать новую инфраструктуру обслуживания и логистики.

Сейчас гораздо более тревожная ситуация складывается с заменой легких военно-транспортных самолетов типа Ан-24/26. Эти машины существенно старше Ту-134 и Ту-154. И в самое ближайшее время предстоит их массовое списание.

При этом вопрос об их замене столь остро, как с Ту-154 и Ту-134, пока не ставится.

На смену им должен прийти Ил-112В, летные испытания которого планируют начать летом 2017 года. Разумнее было бы сосредоточиться на запуске в серию хотя бы этой машины. Очень остро стоит проблема с созданием двигателя для Ил-112В - ТВ7-117. За двадцать лет его разработчикам не удалось достичь требуемого для "рабочей лошадки" ВТА ресурса. Он остается в три раза меньшим, чем даже у украинских аналогов. Теперь недостатки планируют устранить в течение двух лет.

Михаил Ходаренок