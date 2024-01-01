«Опасный инцидент»: Рогозин обеспокоен провалом при пуске британской ракеты
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Дмитрий Рогозин
Источник: © Дмитрий Кандинский/ТАСС
Российский вице-премьер прокомментировал информацию СМИ о том, что власти Великобритании несколько месяцев скрывали неудачный испытательный пуск баллистической ракеты.
Произошедшее Дмитрий Рогозин в своем Facebook назвал «опасным инцидентом».
Ранее сегодня СМИ сообщили, что в июне 2016-го у берегов Флориды с подводной лодки «Вендженс» был проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II D5, который закончился неудачей. Ракета, способная нести ядерную боеголовку, сбилась с курса и полетела в сторону американского побережья.
При этом о провале первого за четыре года испытания Trident Минобороны Великобритании предпочло не сообщать. Причина происшествия остается засекреченной.
22.01.2017
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