Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

«Опасный инцидент»: Рогозин обеспокоен провалом при пуске британской ракеты

24.01.2017 НТВ 82 0
0
Понравилась новость?
 0
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
Источник: © Дмитрий Кандинский/ТАСС

Российский вице-премьер прокомментировал информацию СМИ о том, что власти Великобритании несколько месяцев скрывали неудачный испытательный пуск баллистической ракеты.


Произошедшее Дмитрий Рогозин в своем Facebook назвал «опасным инцидентом».


Ранее сегодня СМИ сообщили, что в июне 2016-го у берегов Флориды с подводной лодки «Вендженс» был проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II D5, который закончился неудачей. Ракета, способная нести ядерную боеголовку, сбилась с курса и полетела в сторону американского побережья.


При этом о провале первого за четыре года испытания Trident Минобороны Великобритании предпочло не сообщать. Причина происшествия остается засекреченной.

22.01.2017
Права на данный материал
принадлежат НТВ
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Ядерный щит

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 24.01 01:09
  • 1
Источник сообщил об отличиях модернизированной версии ракеты "Булава"
  • 24.01 00:33
  • 28
Полк "боевых воздушных кораблей" усилит защиту Дальнего Востока
  • 24.01 00:05
  • 7
Российские специалисты предлагают повесить в космосе "зеркало" для освещения Земли ночью
  • 23.01 23:48
  • 4
Инновационные идеи ищут в корпорации УВЗ
  • 23.01 23:26
  • 170
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 23.01 23:05
  • 1
СМИ сообщили о неудачном пуске баллистической ракеты британского флота
  • 23.01 23:01
  • 26
Истребители пятого поколения — ошибка Пентагона?
  • 23.01 22:54
  • 6
Оснащаются ли российские смертоносные комплексы С-400 новейшими ракетами дальнего радиуса действия? (The National Interest, США)
  • 23.01 22:42
  • 52
Причины потерь турецких танков Leopard 2A4 в Сирии
  • 23.01 22:41
  • 659
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 23.01 22:34
  • 2
Минобороны призывает новых гражданских
  • 23.01 22:15
  • 3280
Оценка Советского периода в истории России.
  • 23.01 21:56
  • 41
Испытания ПАК ФА с двигателем второго этапа начнутся в конце 2017 года
  • 23.01 21:07
  • 92
Выборы в США 2016
  • 23.01 20:46
  • 3
В Забайкалье восемь объектов Минобороны остались без тепла за долги
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  