Дорогие союзники, бесплатный проезд отменяется (The National Interest, США)



Генерал Джеймс Мэттис

Источник: Alex Wong / Getty Images Генерал Джеймс МэттисИсточник: Alex Wong / Getty Images

Мэттису не стоит становиться на путь его предшественника.

Такому закоренелому и убежденному гражданскому человеку, как я, довольно трудно давать советы генералу Джеймсу Мэттису (James Mattis). Тем не менее, я попытаюсь это сделать. Мэттис прослужил в морской пехоте США более 40 лет, а теперь он занял должность министра обороны в администрации Трампа. В конце концов, ему нужно было получить специальное разрешение, чтобы занять эту должность, а я мог бы занять ее без всяких дополнительных разрешений.

Для начала я бы напомнил министру Мэттису, почему мы хотим, чтобы Министерством обороны США управлял гражданский человек. В этом министерстве есть огромное количество генералов (и адмиралов), готовых поделиться с президентом своим военным опытом и руководить армией. Поэтому здесь нужен гражданский человек, которого будет волновать не только жизнеспособность и военный потенциал вооруженных сил страны. Этот человек также должен ставить во главу угла финансовые и человеческие ресурсы, необходимые вооруженным силам для выполнения их задач. Мы хотим, чтобы инвестиции в оборону были минимальными, потому что мы хотим израсходовать эти ресурсы на другие нужды государства и частных лиц. Налогоплательщики, семьи военнослужащих и все неравнодушные граждане США тоже должны принимать участие в процессе принятия решений, касающихся обороны. Военных, которые принимают участие в выработке этих решений, уже более чем достаточно.

Во-вторых, я хотел бы напомнить министру Мэттису, зачем нам нужна морская пехота, которой он посвятил всю свою сознательную жизнь и которая удваивает все достижения, сделанные сухопутной армией, ВМФ и ВВС. Речь идет не только о том, что морская пехота США блестяще показала себя в двух мировых войнах и во множестве конфликтов современности. Значение имеет также и то, что американцы верят в институционное наслоение и конкуренцию. Четыре ВВС превосходят одну по уровню инноваций и боевым показателям, и то же самое можно сказать про сухопутные войска и флот. Необходимо сопротивляться призывам к централизации и началу совместных проектов. Нам всегда необходимы несколько точек зрения на одну проблему. Централизация порождает гигантские проекты, такие, как "унифицированный ударный истребитель", и лишает нас альтернатив, в которых мы зачастую нуждаемся.

В-третьих, не тратьте время на реформу системы закупок. Безупречной системы закупок, которая работает на самых передовых технологиях, позволяет максимально эффективно расходовать средства и делать все в установленные сроки, не будет никогда. Нам необходимо то преимущество, которое дают нашим вооруженным силам современные усовершенствованные орудия, а для этого необходимо идти на риски и мириться с неизбежными провалами. Не поддавайтесь соблазнам обманчивых управленческих концепций и не слушайте песни сирен о создании внутри министерства организации по образу и подобию Кремниевой долины. Вместо этого продолжайте поддерживать сложную сеть лабораторий, занимающихся оборонными разработками, некоммерческих организаций и подрядчиков, которые долгое время позволяли нам опережать другие страны. Единственный стимул, который им нужен, - это естественная борьба за покупателей оружия, которая является гарантом их собственного технологического будущего.

Наконец, обратите внимание на ориентиры человека, который выдвинул вас на эту должность. Нам уже давно пора перестать надеяться на то, что наши союзники увеличат свой вклад в собственные системы обороны. Президент Дональд Трамп абсолютно прав, говоря о том, что мы слишком часто шли на невыгодные для нас сделки, чтобы оправдать необходимость расширения военных структур. В основе действий наших вооруженных сил и расходов на оборону должны лежать требования нашей национальной системы обороны, а не нужды наших богатых союзников в Европе и Азии. Как показала Вторая мировая война, зачастую гораздо выгоднее следовать за своими союзниками, а не вести их вперед. Ни НАТО, ни другие наши военные альянсы не должны превращаться в инструменты, благодаря которым наши союзники будут бесплатно пользоваться средствами наших налогоплательщиков и нашими солдатами.

Вам сейчас гораздо важнее быть скептиком, чем гражданским лицом. Будучи морским пехотинцем, вы, несомненно, продвигали интересы морской пехоты США. Будучи командующим войсками, вы, очевидно, отстаивали нужды своей команды. Теперь вам необходимо противостоять призывам и требованиям лоббистов, американских морских пехотинцев, боевых командований и множества других представителей оборонного спектра. Чтобы это сделать, необходимо подстегнуть конкуренцию внутри министерства и начать поиски свежих взглядов за его пределами. Внутреннее соперничество будет способствовать этому изнутри, а вопросы и твиты главнокомандующего станут вам подспорьем извне.

Харви Сапольски - почетный профессор Массачусетского технологического института и бывший директор Программы изучения вопросов безопасности МТИ.