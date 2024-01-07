Би-би-си: Трамп рассмотрит возможность реформирования НАТО
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Дональд Трамп
Источник: © AP Photo/Andrew Harnik
Американский политик Тед Мэллок отметил, что это важная вещь для президента США
ЛОНДОН, 22 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность реформирования Североатлантического альянса. Об этом заявил в эфире программы Sunday Politics Первого канала телерадиовещательной корпорации Би-би-си американский политик Тед Мэллок, который, как утверждает британское агентство Press Association, является "высокопоставленным союзником" нового хозяина Белого дома и которого прочат на пост следующего постоянного представителя США при Евросоюзе.
"Я думаю, что институты будут воссозданы заново. Некоторые из них могут быть упразднены, а могут появиться и новые. Я думаю, что и сама НАТО, и, конечно же, министр обороны обсудят с Дональдом Трампом, каким образом НАТО можно реформировать и преобразовать, и, возможно, произойдет более справедливое распределение бремени (между странами членами альянса). Это - важная вещь для господина Трампа", - цитирует Press Association ответ Мэллока на вопрос о том, каким образом США готовы подтвердить свою глобальную роль.
В своем интервью еще в качестве избранного президента США германской и британской газетам Bild и Times Трамп заявил, что Североатлантический альянс является устаревшей организацией.
Трамп посетовал, что в настоящее время только пять стран-членов НАТО тратят на оборону столько, сколько должны, то есть 2% от стоимости ВВП, среди которых он упомянул и Великобританию.
22.01.2017
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