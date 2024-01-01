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Россиянин представит проект космического корабля без ракет-носителей

24.01.2017 РИА Новости 73 0
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Центр имени М.В. Хруничева
Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева
Источник: izvestia.ru

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Современный уровень развития технологий позволяет построить моноблочный космический корабль на основе суборбитального самолета советского авиаконструктора Владимира Мясищева МГ-19 для полетов к планетам солнечной системы без традиционного использования ракет-носителей, следует из доклада, который сотрудник ракетного центра имени Хруничева Владимир Денисов собирается представить на академических чтениях по космонавтике.

"Показано, что современный уровень технологий позволяет реализовать проект многоразового космического корабля, способного в моноблоке стартовой массой 500 тонн совершить экспедицию на Марс или Луну, облет Венеры (без ракет)", — говорится в докладе.

Суборбитальный самолет, лежащий в основе проекта, предлагается адаптировать к межпланетным полетам за счет комбинированной ядерной двигательной установки, которая будет использоваться для выхода из "гравитационного колодца". Во время межорбитальных полетов корабль будет приводиться в движение "электроракетными двигателями" с бортовой ядерной электростанцией.

Топливом такой моноблок будут обеспечивать "корабли-заправщики (спасатели), по технологии Циолковского-Мясищева". А "попутные" ресурсы предлагается добывать с помощью напланетного горнободывающего комбайна НИИ геохимии имени Вернадского.

Конструкторы предполагают, что стоимость экспедиции на Марс на таком корабле окажется вдвое ниже всех уже предложенных. Кроме того, проект должен быть "самофинансируемым".

Ни сроков первой предполагаемой экспедиции на моноблочном корабле, ни ориентировочной даты начала работ автор не приводит.

23.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
ЭМЗ Мясищева
Проекты
Луна

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