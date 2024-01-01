Специалисты предлагают заправлять космические аппараты на заводах
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Отрасли и сферы: Космонавтика + Состояние и перспективы ОПК
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Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" на космодроме "Восточный" 28 апреля 2016г.
Источник: fotografersha
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Специалисты военно-промышленной корпорации (ВПК) "НПО Машиностроения" предлагают ускорить процесс подготовки космических аппаратов к запуску за счет заправки двигателей непосредственно на заводе-изготовителе, а не на космодроме, с которого будет производиться запуск, следует из доклада, который сотрудники "НПО Машиностроения" представят на академических чтениях по космонавтике.
"Перспективным методом является подготовка космического аппарата и заправка двигательной установки космического аппарата на заводе изготовителе и транспортирование его непосредственно на стартовый комплекс либо технический комплекс космодрома с проведением на нем минимального объема электрических испытаний", — говорится в докладе.
Отмечается, что таким образом удастся значительно снизить дооснащение технического комплекса и заправочной станции космического аппарата, а также упростить проведение предстартовых электрических испытаний.
23.01.2017
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