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Специалисты предлагают заправлять космические аппараты на заводах

24.01.2017 РИА Новости 65 0
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РН "Союз-2.1а"
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" на космодроме "Восточный" 28 апреля 2016г.
Источник: fotografersha

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Специалисты военно-промышленной корпорации (ВПК) "НПО Машиностроения" предлагают ускорить процесс подготовки космических аппаратов к запуску за счет заправки двигателей непосредственно на заводе-изготовителе, а не на космодроме, с которого будет производиться запуск, следует из доклада, который сотрудники "НПО Машиностроения" представят на академических чтениях по космонавтике.

"Перспективным методом является подготовка космического аппарата и заправка двигательной установки космического аппарата на заводе изготовителе и транспортирование его непосредственно на стартовый комплекс либо технический комплекс космодрома с проведением на нем минимального объема электрических испытаний", — говорится в докладе.

Отмечается, что таким образом удастся значительно снизить дооснащение технического комплекса и заправочной станции космического аппарата, а также упростить проведение предстартовых электрических испытаний.

23.01.2017
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  • В новости упоминаются
Компании
НПО машиностроения

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