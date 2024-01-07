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Спущен фрегат для Таиланда

24.01.2017 Военный паритет 66 0
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KDX-1
Эсминец Kwanggaeto Daewang (KDX-1) ВМС Южной Кореи
Источник: militaryparitet.com

Южнокорейская компания Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) спустила на воду фрегат для ВМС Таиланда на верфи в Окпо.

Стоимость контракта, подписанного в августе 2013 года, составляет 396 млн долл США.

Фрегат имеет номер 471 и является уменьшенным вариантом эсминца Kwanggaeto Daewang (KDX-1) ВМС Южной Кореи (фото). Водоизмещение фрегата 3650 т, длина 122,5 м, ширина 14,4 м, экипаж 136 человек. По сравнению, длина базового KDX-1 составляет 135,5 м, водоизмещение до 3900 т, ширина 14,2 м.

23.01.2017
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Таиланд
Южная Корея

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