Спущен фрегат для Таиланда



Эсминец Kwanggaeto Daewang (KDX-1) ВМС Южной Кореи

Источник: militaryparitet.com Эсминец Kwanggaeto Daewang (KDX-1) ВМС Южной КореиИсточник: militaryparitet.com

Южнокорейская компания Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) спустила на воду фрегат для ВМС Таиланда на верфи в Окпо.

Стоимость контракта, подписанного в августе 2013 года, составляет 396 млн долл США.

Фрегат имеет номер 471 и является уменьшенным вариантом эсминца Kwanggaeto Daewang (KDX-1) ВМС Южной Кореи (фото). Водоизмещение фрегата 3650 т, длина 122,5 м, ширина 14,4 м, экипаж 136 человек. По сравнению, длина базового KDX-1 составляет 135,5 м, водоизмещение до 3900 т, ширина 14,2 м.