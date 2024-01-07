"Алтай" не получит австрийские технологии



Турецкий ОБТ «Алтай»

Источник: bastion-karpenko.ru Турецкий ОБТ «Алтай»Источник: bastion-karpenko.ru

Разработка нового турецкого основного боевого танка Altay столкнулась с серьезной проблемой - компания Tümosan отменила контракт с австрийской компанией AVL List GmbH.

В ноябре 2016 года парламент Австрии единогласно принял законопроект о запрете поставок вооружений Турции. Решение парламента основывалось на утверждениях, что в Турции после неудачного военного переворота в июле 2016 года нарушаются права человека.

Компания "Тумосан" вместе с австрийским партнером должна была разработать двигатель для танка. Ключевым элементом сотрудничества была передача австрийских технологий, которая стала невозможна, в итоге 17 января контракт был расторгнут.

Отмечается. что в таких условиях Турция будет создавать танковый двигатель с максимальным задействованием потенциала национальных компаний.