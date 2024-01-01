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КРЭТ разработает лазерные системы наведения управляемых ракет для беспилотников

24.01.2017 Lenta.ru 67 0
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Стенд КРЭТ на Международном авиасалоне «Фарнборо-2014»
Стенд КРЭТ на Международном авиасалоне «Фарнборо-2014»
Источник: http://kret.com/

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), входящий в госкорпорацию "Ростех", ведет работу по созданию систем поиска целей и наведения оружия для ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и наземных робототехнических комплексов (РТК). Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию "Ленты.ру" в понедельник, 23 января.

"Над этим направлением активно работают Научно-технический и Научно-конструкторский центры ГРПЗ (Государственный Рязанский приборный завод — прим. "Ленты.ру"), где трудятся самые опытные и высококвалифицированные специалисты, за плечами которых разработка новейшей аппаратуры в области радиолокации, оптико-электронных и лазерных технологий", — отмечается в сообщении.

В КРЭТ отметили, что в основу новых решений лягут разработки, применяемые на самых современных образцах пилотируемой боевой авиа- и наземной техники.

Лазерная система наведения (ЛСН) является составной частью оптико-электронных систем и может применяться для наведения и управления движением различных управляемых ракет, модификации которых должны войти в арсенал российских ударных беспилотников. Маломощный твердотельный лазер с диодной накачкой и электронным управлением лазерным лучом позволяет формировать информационное поле для этих ракет на расстояниях, необходимых для поражения целей, и наводить их с высокой точностью.

23.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КРЭТ
Ростех
Проекты
БПЛА

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