КРЭТ разработает лазерные системы наведения управляемых ракет для беспилотников
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Стенд КРЭТ на Международном авиасалоне «Фарнборо-2014»
Источник: http://kret.com/
Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), входящий в госкорпорацию "Ростех", ведет работу по созданию систем поиска целей и наведения оружия для ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и наземных робототехнических комплексов (РТК). Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию "Ленты.ру" в понедельник, 23 января.
"Над этим направлением активно работают Научно-технический и Научно-конструкторский центры ГРПЗ (Государственный Рязанский приборный завод — прим. "Ленты.ру"), где трудятся самые опытные и высококвалифицированные специалисты, за плечами которых разработка новейшей аппаратуры в области радиолокации, оптико-электронных и лазерных технологий", — отмечается в сообщении.
В КРЭТ отметили, что в основу новых решений лягут разработки, применяемые на самых современных образцах пилотируемой боевой авиа- и наземной техники.
Лазерная система наведения (ЛСН) является составной частью оптико-электронных систем и может применяться для наведения и управления движением различных управляемых ракет, модификации которых должны войти в арсенал российских ударных беспилотников. Маломощный твердотельный лазер с диодной накачкой и электронным управлением лазерным лучом позволяет формировать информационное поле для этих ракет на расстояниях, необходимых для поражения целей, и наводить их с высокой точностью.
23.01.2017
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