Россия продолжит укреплять военное присутствие на Курилах, заявил сенатор



Франц Клинцевич

Источник: Виталий Белоусов / РИА Новости Франц КлинцевичИсточник: Виталий Белоусов / РИА Новости

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия продолжит укреплять свою национальную безопасность, в том числе и на территории южных Курил, не обращая внимания на заявления ни премьера Японии, ни руководителей других государств, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ, отвечая на вопросы в японском парламенте, сообщил, что он во время переговоров в декабре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил сожаление в связи с усилением российского военного присутствия на южной части Курил.

"Россия очень внимательно относится к своей национальной безопасности и будет продолжать меры по ее укреплению, в том числе и на территории южных Курил, не обращая внимания ни на Японию, ни на кого-либо еще", - отметил российский сенатор. Клинцевич подчеркнул, что РФ занимается укреплением своей боеспособности на собственной территории, частью которой Курилы являются. "Нравится это кому-либо или нет, но с этим придется смириться", - заявил он.

По словам сенатора, дальневосточный регион является неспокойным и является принципиально важным для России с точки зрения безопасности. "Это регион неспокойный, там летают ракеты, все очень напряженно, не исключены конфликты. Это и вызывает у нас серьезную озабоченность", - сказал Клинцевич. По его мнению, Токио продолжает держать заданный США тренд, согласно которому отстаивание собственных интересов "идет вопреки всему здравому смыслу".

Президент России 15-16 декабря находился в Японии с официальным визитом, который расценивается как значительный прорыв в двусторонних отношениях, учитывая, что он откладывался с 2014 года.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.