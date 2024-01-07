Специалисты предлагают создать в космосе стоянку с заправкой для лунных кораблей



Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Специалисты также отмечают, что главной особенностью траекторий полета человека на Луну и на Марс является то, что они должны быть пролетными, а не траекториями попадания

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Специалисты ФГУП "Организация "Агат" считают необходимым создание орбитальных станций вблизи Земли и Луны, на которых смогут останавливаться и заправляться топливом корабли, совершающие полеты к естественному спутнику нашей планеты и обратно, говорится в докладе представителей предприятия, который будет представлен на Академических чтениях по космонавтике.

"Не исключено, что в будущем окажется целесообразным использовать орбитальную платформу не только для запуска кораблей к Луне, но и для приема кораблей, которые возвращаются с орбиты Луны или с базы на Луне. Таким образом, эти корабли будут сохраняться для последующих полетов. Обеспечение такого маневра требует огромных энергетических затрат, но задача может быть упрощена, если топливо для экспедиций будет накоплено на орбитальных станциях вблизи Земли и Луны", - говорят специалисты.

По их мнению, главной особенностью траекторий полета человека на Луну и на Марс является то, что они должны быть пролетными, а не траекториями попадания. "Траектория должна проходить на расстоянии нескольких десятков километров от Луны или Марса. Вблизи Луны и Марса тормозной импульс должен перевести корабль на окололунную или околомарсианскую орбиту ожидания. Этот маневр дает свободу в выборе места посадки, позволяет еще раз проверить надежность систем перед тем, как начнется спуск на Луну или на Марс", - считают представители "Агата".

Ранее генеральный директор "S7 Космические транспортные системы", дочерней структуры группы S7, Сергей Сопов в интервью ТАСС сообщал, что компания рассматривает вариант создания орбитальной станции на высоте 800-900 км над Землей. По его словам, это будет коммерческий космодром, только не на Земле, а в космосе, куда будут прилетать корабли и космические аппараты для дозаправки и ремонта.