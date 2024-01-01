Четвертый минный тральщик из стеклопластика заложат в Петербурге в конце зимы
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Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
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Базовый тральщик пр.12700, ЗХИ, лето 2016г.
Источник: http://forums.airbase.ru/
Корабли проекта 12700 "Александрит" относятся к новому поколению тральщиков
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Четвертый минный тральщик проекта 12700 "Александрит" планируется заложить в конце этой зимы, сообщили в пресс-службе петербургского Средне-Невского судостроительного завода.
"Торжественная церемония закладки корабля запланирована на первый квартал 2017 года", - сказали в пресс-службе завода, уточнив, что мероприятие пройдет в феврале-марте этого года.
Сейчас четвертый по счету (третий серийный) корабль находится на этапе формирования стеклопластикового корпуса, отметили в пресс-службе предприятия. "Завершилась выкладка композитной ткани в матрицу. Следующий этап - вакуумная инфузия (пропитка уложенных слоев сухой ткани связующим веществом)", - сообщили на предприятии. С учетом подготовительного этапа, изготовление оболочки корпуса корабля занимает около четырех-пяти месяцев.
Корабли проекта 12700 "Александрит" относятся к новому поколению тральщиков. Выполненный из стеклопластика корпус позволяет существенно снизить массу и продлить срок службы корабля. Представители этого типа смогут бороться с минами с помощью различных тралов, телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов.
Контракт на строительство первых трех кораблей этого проекта петербургский Средне-Невский судостроительный завод заключил с Минобороны в 2014 году. Их передача запланирована на 2016-2018 годы. В конце 2016 года в состав российского флота вошел первый корабль этого проекта "Александр Обухов". Второй корабль серии "Георгий Курбатов" был заложен весной 2015 года, закладка третьего запланирована на 25 января.
23.01.2017
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