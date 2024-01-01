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Четвертый минный тральщик из стеклопластика заложат в Петербурге в конце зимы

24.01.2017 ИТАР-ТАСС 63 0
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Базовый тральщик пр.12700
Базовый тральщик пр.12700, ЗХИ, лето 2016г.
Источник: http://forums.airbase.ru/

Корабли проекта 12700 "Александрит" относятся к новому поколению тральщиков

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Четвертый минный тральщик проекта 12700 "Александрит" планируется заложить в конце этой зимы, сообщили в пресс-службе петербургского Средне-Невского судостроительного завода.

"Торжественная церемония закладки корабля запланирована на первый квартал 2017 года", - сказали в пресс-службе завода, уточнив, что мероприятие пройдет в феврале-марте этого года.

Сейчас четвертый по счету (третий серийный) корабль находится на этапе формирования стеклопластикового корпуса, отметили в пресс-службе предприятия. "Завершилась выкладка композитной ткани в матрицу. Следующий этап - вакуумная инфузия (пропитка уложенных слоев сухой ткани связующим веществом)", - сообщили на предприятии. С учетом подготовительного этапа, изготовление оболочки корпуса корабля занимает около четырех-пяти месяцев.

Корабли проекта 12700 "Александрит" относятся к новому поколению тральщиков. Выполненный из стеклопластика корпус позволяет существенно снизить массу и продлить срок службы корабля. Представители этого типа смогут бороться с минами с помощью различных тралов, телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов.

Контракт на строительство первых трех кораблей этого проекта петербургский Средне-Невский судостроительный завод заключил с Минобороны в 2014 году. Их передача запланирована на 2016-2018 годы. В конце 2016 года в состав российского флота вошел первый корабль этого проекта "Александр Обухов". Второй корабль серии "Георгий Курбатов" был заложен весной 2015 года, закладка третьего запланирована на 25 января.

23.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
Проекты
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