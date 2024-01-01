МНО Польши получило первые УР JASSM для истребителей F-16



Противокорабельная ракета большой дальности AGM-158C LRASM

Источник: http://defense-update.com/ Противокорабельная ракета большой дальности AGM-158C LRASMИсточник: http://defense-update.com/

ЦАМТО, 23 января. Как сообщило МНО Польши, 20 января замминистра национальной обороны Бартош Ковнацкий объявил о доставке на авиабазу «Познань-Кшесины», где размещены истребители F-16 ВВС Польши, первой партии УР AGM-158A JASSM.

Как сообщал ЦАМТО, 19 сентября 2014 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку ракет JASSM Польше в рамках программы «Иностранные военные продажи». Правительство Польши обратилось к США с запросом о возможности поставки 40 единиц AGM-158A JASSM класса «воздух-земля», учебных и испытательных ракет, а также другого сопутствующего оборудования. Общая стоимость поставки была оценена в 500 млн. долл.

По результатам переговоров с американской стороной стоимость соглашения, включая поставку ракет и обновление программного обеспечения истребителей F-16 ВВС Польши, составила 250 млн. долл. Польша стала третьим иностранным покупателем JASSM после Австралии и Финляндии.

AGM-158A JASSM – это автономная управляемая высокоточная ракета класса «воздух-земля» большой дальности массой 910 кг, оснащенная турбореактивным двигателем «Теледайн» (Teledyne) проникающей/осколочно-фугасной боевой частью WDU-42B массой 450 кг, двухрежимным взрывателем, комбинированной инерциальной/GPS навигационной системой с высокой защищенностью от помех, инфракрасной ГСН. Ракета предназначена для поражения в любое время суток и сложных метеоусловиях высокозащищенных целей, расположенных в глубине территории противника на удалении до 370 км (200 морских миль).

В ноябре 2016 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы «Иностранные военные продажи» 70 управляемых ракет увеличенной дальности JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile – Extended Range), а также связанных с контрактом услуг и оборудования общей стоимостью до 200 млн. долл. МНО Польши подтвердило заключение контракта на поставку ракет AGM-158B JASSM-ER 24 декабря 2016 года. Стоимость соглашения составила 940 млн. злотых (213 млн. евро).

AGM-158B обеспечивает возможность поражения целей на дальностях до 925 км. Таким образом, запущенная у границы Польши ракета JASSM-ER теоретически будет способна поразить наземные цели в ближнем Подмосковье.