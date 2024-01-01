МНО Польши получило первые УР JASSM для истребителей F-16
|
|
Противокорабельная ракета большой дальности AGM-158C LRASM
Источник: http://defense-update.com/
ЦАМТО, 23 января. Как сообщило МНО Польши, 20 января замминистра национальной обороны Бартош Ковнацкий объявил о доставке на авиабазу «Познань-Кшесины», где размещены истребители F-16 ВВС Польши, первой партии УР AGM-158A JASSM.
Как сообщал ЦАМТО, 19 сентября 2014 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку ракет JASSM Польше в рамках программы «Иностранные военные продажи». Правительство Польши обратилось к США с запросом о возможности поставки 40 единиц AGM-158A JASSM класса «воздух-земля», учебных и испытательных ракет, а также другого сопутствующего оборудования. Общая стоимость поставки была оценена в 500 млн. долл.
По результатам переговоров с американской стороной стоимость соглашения, включая поставку ракет и обновление программного обеспечения истребителей F-16 ВВС Польши, составила 250 млн. долл. Польша стала третьим иностранным покупателем JASSM после Австралии и Финляндии.
AGM-158A JASSM – это автономная управляемая высокоточная ракета класса «воздух-земля» большой дальности массой 910 кг, оснащенная турбореактивным двигателем «Теледайн» (Teledyne) проникающей/осколочно-фугасной боевой частью WDU-42B массой 450 кг, двухрежимным взрывателем, комбинированной инерциальной/GPS навигационной системой с высокой защищенностью от помех, инфракрасной ГСН. Ракета предназначена для поражения в любое время суток и сложных метеоусловиях высокозащищенных целей, расположенных в глубине территории противника на удалении до 370 км (200 морских миль).
В ноябре 2016 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы «Иностранные военные продажи» 70 управляемых ракет увеличенной дальности JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile – Extended Range), а также связанных с контрактом услуг и оборудования общей стоимостью до 200 млн. долл. МНО Польши подтвердило заключение контракта на поставку ракет AGM-158B JASSM-ER 24 декабря 2016 года. Стоимость соглашения составила 940 млн. злотых (213 млн. евро).
AGM-158B обеспечивает возможность поражения целей на дальностях до 925 км. Таким образом, запущенная у границы Польши ракета JASSM-ER теоретически будет способна поразить наземные цели в ближнем Подмосковье.
23.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.01.2017 Наши вооружения — наше дело (Nasz Dziennik, Польша)
27.12.2016 Россия в военном планировании учтет поставку США крылатых ракет в Польшу
23.12.2016 США поставят ВВС Польши управляемые ракеты различных типов для истребителей F-16
13.12.2016 США оснастят Польшу ракетами, способными добить до России
06.12.2016 Польша просит 70 ракет для Питера и Калининграда
01.12.2016 Польша закупит 70 авиационных крылатых ракет большой дальности JASSM-ER
30.11.2016 Госдеп одобрил продажу Польше ракет и модификаций к самолетам F-16
28.11.2016 Калининградская область — ракетное пугало России (Defence24, Польша)