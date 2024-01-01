На СНСЗ завершилась выкладка композитной ткани в матрицу третьего серийного тральщика
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Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
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Снятие матрицы со сформированного корпуса строящегося головного базового тральщика проекта 12700 (строительный номер 521) на ОАО "Средне-Невский судостроительный завод". Санкт-Петербург, декабрь 2012 года (с) ОАО "Средне-Невский судостроительный завод"
ЦАМТО, 23 января. На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в состав АО «ОСК») завершилась выкладка композитной ткани в матрицу третьего серийного корабля противоминной обороны (ПМО), строящегося для Военно-морского флота России.
Следующий этап – вакуумная инфузия (пропитка уложенных слоев сухой ткани связующим веществом).
Сегодня заводом при строительстве кораблей применяется композитная ткань российского производства, часть вспомогательных материалов для проведения инфузии также заменена на отечественный продукт. Связующие проходят последние необходимые испытания и будут использованы при постройке последующих заказов.
Создание корпусной оболочки корабля можно разбить приблизительно на три основных этапа, не считая промежуточных. Это: подготовка производства, в частности матрицы, укладка композитной ткани в сухом виде и, наконец, пропитка или ламинирование. Сама пропитка занимает незначительное в общей протяженности время – около двух дней. Наиболее трудоемкий, требующий особого внимания и точности, и затратный по времени процесс это – укладка. Он растягивается почти на три месяца. Важна и подготовка производственного процесса. В итоге, с учетом подготовительного этапа, изготовление оболочки корпуса занимает порядка 4-5 месяцев.
В конце января – начале февраля состоится пропитка уложенных слоев композитной ткани связующим веществом. Торжественная церемония закладки корабля запланирована на первый квартал 2017 года.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «СНСЗ».
23.01.2017
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