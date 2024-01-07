Соединению, входящему в состав 1-й армии ПВО/ПРО ВКС, исполнилось 55 лет
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РЛС 5Н20 "Дон-2Н" (PILL BOX)
ЦАМТО, 23 января. В рамках функционального контроля боевой готовности системы ПРО Москвы боевые расчеты соединения войск ПВО/ПРО ВКС провели в 2016 г. более 750 учебных тренировок по обнаружению условных БР, их сопровождению, измерению координат, анализу состава сложных целей и наведению противоракет.
В ходе несения боевого дежурства по противоракетной обороне Москвы и Центрального промышленного района в течение минувшего года боевой расчет радиолокационной станции (РЛС) «Дон-2Н» системы ПРО обнаружил более 10 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, выполненных с российских полигонов, космодромов, а также морских акваторий.
Кроме того, в интересах оценки боевой готовности средств системы ПРО и информационного обеспечения средств российской системы контроля космического пространства боевые расчеты РЛС «Дон-2Н» выполнили контрольные проводки около 250 космических объектов, из которых более 80 космических объектов классифицировались как особо важные.
Соединение противоракетной обороны, которое 22 января отметило день своего образования, входит в состав 1-й армии ПВО/ПРО ВКС. На протяжении 55 лет это уникальное соединение выполняет задачи противоракетной обороны столицы и Центрального промышленного района, а также принимает участие в решении задач предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Ежедневно в воинских частях соединения ПРО на круглосуточное боевое дежурство по противоракетной обороне охраняемого района заступает более 200 военнослужащих.
На вооружении соединения находится система противоракетной обороны (ПРО) – уникальный комплекс сложных многофункциональных радиотехнических, ракетно-стартовых средств и радиоэлектронной аппаратуры с высокой степенью автоматизации и исключительной точностью измерений, совместно функционирующих в автоматическом режиме в реальном масштабе времени и обеспечивающих практически гарантированную оборону от межконтинентальных баллистических ракет нового поколения с большим количеством боевых зарядов, комплексами средств преодоления, станциями активных помех, тяжелыми и легкими ложными целями различных классов.
Центральным и наиболее сложным элементом системы противоракетной обороны является РЛС «Дон-2Н», которая решает задачи обнаружения баллистических целей, их сопровождения, селекции, измерения координат и наведения на них противоракет на фоне реальной космической обстановки.
Уникальность РЛС заключается в ее универсальности и многофункциональности. Станция выполняет задачи не только в интересах системы ПРО. Она также интегрирована в единую систему дополнительного информационного обеспечения систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
В этих целях, а также для оценки технического состояния средств, РЛС регулярно задействуется для обнаружения запусков ракет космического назначения и пусков баллистических ракет с космодромов Плесецк и Байконур, стартов баллистических ракет с подводных лодок из акваторий Баренцева, Белого и Охотского морей, полигона Капустин Яр.
В интересах системы контроля космического пространства на постоянной основе осуществляется решение задач по обнаружению и сопровождению космических объектов, сбору по ним различной информации и определению параметров их орбит, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
23.01.2017
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