Россия завершила передачу Вьетнаму шести ДЭПЛ проекта 636.1



Головная строящаяся для Вьетнама большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 06361 (заводской номер 01339), спущенная на воду на ОАО "Адмиралтейские верфи". Санкт-Петербург, 04.09.2012 (с) Curious / forums.airbase.ru Головная строящаяся для Вьетнама большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 06361 (заводской номер 01339), спущенная на воду на ОАО "Адмиралтейские верфи". Санкт-Петербург, 04.09.2012 (с) Curious / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 23 января. В соответствии с утвержденным графиком, вечером 20 января во вьетнамский порт «Камрань» прибыло голландское транспортное судно «Роллдок Си» с шестой и последней подводной лодкой HQ-187 «Бариа-Вунгтау» проекта 636.1 на борту.

По информации агентства VNA, переход транспортного судна «Роллдок Си» с новой подводной лодкой на борту занял 40 суток.

Как уже сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью около 1,8 млрд. долл. на поставку ВМС Вьетнама шести ДЭПЛ проекта 636.1 был подписан 15 декабря 2009 года в ходе визита в Россию премьер-министра Вьетнама Нгуен Тан Зунга. Общая стоимость соглашения, включая создание необходимой для эксплуатации инфраструктуры, оценивается в 3,0-3,2 млрд. долл.

Головная ДЭПЛ HQ-182 «Ханой» (Ha Noi) была доставлена в Камрань 31 декабря 2013 года. Акт об успешном прохождении технических испытаний и передаче лодки был подписан на «Адмиралтейских верфях» 7 ноября 2013 года. Официальная церемония принятия ДЭПЛ в состав ВМС Вьетнама состоялась 3 апреля 2014 года.

Вторая ДЭПЛ серии HQ-183 «Хошимин» (Ho Chi Minh) 19 января 2014 года своим ходом вышла из Санкт-Петербурга в Калининград, где была погружена на голландское транспортное судно «Роллдок Си» и 3 февраля отправилось во Вьетнам. ДЭПЛ прибыла в Камрань 19 марта 2014 года. Подписание акта технической приемки состоялось 16 января 2014 года, принятие на вооружение ВМС Вьетнама – 3 апреля 2014 года.

Третья ДЭПЛ HQ-184 «Хайфон» (Hai Phong) была заложена 28 марта 2012 года, спуск на воду состоялся 28 августа 2013 года, акт технической приемки был подписан на ОАО «Адмиралтейские верфи» 4 декабря 2014 года. ДЭПЛ убыла во Вьетнам 14 декабря 2014 года и прибыла в порт «Камрань» 28 января 2015 года.

Четвертая подлодка HQ-185«Ханьхоа» (Khanh Hoa) была заложена 23 октября 2012 года, спущена на воду 28 марта 2014 года и вышла на заводские ходовые испытания в Балтийском море 21 августа 2014 года. Из Санкт-Петербурга во Вьетнам субмарина на борту транспортного судна «Роллдок Си» была отправлена заказчику 14 мая 2015 года и прибыла в пункт назначения 30 июня 2015 года.

Пятая ДЭПЛ HQ-186 «Дананг» (Da Nang) была заложена на ОАО «Адмиралтейские верфи» 1 июля 2013 года и спущена на воду 28 декабря 2014 года. ДЭПЛ HQ-186 «Дананг» 28 мая 2015 года завершила двухнедельные ходовые испытания и 8 июня вернулась в порт «Светлый» Калининградской области. Отгрузка ДЭПЛ заказчику состоялась 16 декабря 2015 года. В порт «Камрань» ДЭПЛ HQ-186 прибыла 2 февраля 2016 года.

Шестая подводная лодка HQ-187 «Бариа-Вунгтау» (Ba Ria-Vung Tau) была заложена 28 мая 2014 года, спуск на воду состоялся 28 сентября 2015 года. 19 декабря 2015 года ДЭПЛ начала ходовые испытания. Как и предыдущие ДЭПЛ, шестая субмарина поступит на вооружение 189-й бригады подводных сил ВМС Вьетнама, дислоцированной на базе «Камрань».