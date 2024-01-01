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Индия намерена увеличить ежегодный экспорт ВиВТ до 2 млрд. долларов

24.01.2017 ЦАМТО 87 0
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Manohar Parrikar
Манохар Паррикар (Manohar Parrikar)
Источник: www.firstpost.com

ЦАМТО, 23 января. Как заявил министр обороны Индии Манохар Паррикар, в ближайшие годы Индия планирует увеличить объем ежегодного экспорта вооружений и военной техники до 2 млрд. долл. При этом экспорт ВиВТ по результатам 2015-2016 ф.гг. составил всего 300 млн. долл.

Как сообщает «Джейнс дифенз уикли» со ссылкой заявление министра представителям СМИ, Индия намерена достичь поставленной цели, сформировав специализированное независимое национальное агентство для содействия и упрощения продаж ВиВТ за рубеж. На первом этапе правительство будет контролировать новую экспортную структуру, а позднее она будет функционировать самостоятельно.


По заявлению министра, в мире растет интерес к индийским разработкам в сфере ракетных систем, артиллерии и военных кораблей. Так, более 17 стран в настоящее время ведут переговоры о потенциальных продажах с индийскими судостроителями. В их числе Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам.


Согласно опубликованным в середине декабря Министерством обороны Индии статистическим данным, объем экспорта продукции оборонного назначения почти удвоился за последние три года. Если в 2013/14 и 2014/15 ф.г. он составил 11,53 и 19,40 млрд. рупий, соответственно, то 2015/16 ф.г. вырос до 20,59 млрд. рупий (301 млн. долл.). Согласно имеющимся планам, к концу срока полномочий действующего правительства (в 2019 году) объем экспорта должен возрасти до 2 млрд. долл.


Количество выданных индийским компаниям (государственным и частным) «Сертификатов об отсутствии возражений» (NOC – No Objection Certificates), которые фактически являются разрешением на экспорт, за последние три года также возросло. В 2015/16 ф.г. МО Индии выдало 241 сертификат NOC потенциальным экспортерам, в то время как в 2013/14 и 2014/15 ф.г. их было выдано только 39 и 42, соответственно.


Рост оборонного экспорта индийские аналитики объясняют расширением участия в продажах предприятий частного сектора, а также реализуемой политикой офсетных обязательств. Офсет также способствует развитию сотрудничества между частными индийскими компаниями и зарубежными фирмами, что позволяет национальным производителям стать элементами глобальной сети системы поставок.

23.01.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Бангладеш
Вьетнам
Индия
ОАЭ

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