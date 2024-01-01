Минобороны: сейчас объем строительства сравним по масштабам с послевоенным периодом



Минобороны РФ

Источник: Михаил Джапаридзе/ТАСС Минобороны РФИсточник: Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЦАМТО, 23 января. В интервью газете «Коммерсант» замминистра обороны Тимур Иванов рассказал о строительстве обычных и специальных объектов. По его словам, в 2016 году Минобороны не только активно закупало вооружение и военную технику, но и вело строительство сотен объектов по всей стране.

Ниже приведено несколько вопрос спецкорр. «Коммерсанта» И.Сафронова и ответов замминистра обороны

– Какой объем строительства ведется сейчас в интересах Минобороны?

– Он колоссален и сравним по своим масштабам с послевоенным периодом: одновременно строится более 2 тыс. объектов как специального, так и социального назначения. Это радиолокационные станции, гидротехнические сооружения, аэродромы, медицинские объекты, жилые дома, школы и детские сады, кадетские училища, военные городки, полигоны, причалы. Работа ведется от Калининграда до Курил. Только в 2016 году построено свыше 2,5 тыс. зданий и сооружений общей площадью 2,7 млн. кв. м.

Из наиболее крупных объектов я бы выделил несколько. В Вилючинске к приходу первых «Бореев» сдан ряд важнейших объектов причального фронта и береговой инженерной инфраструктуры, в Новороссийске построен причальный фронт для подлодок проекта 636. Завершено обустройство военных городков двух ракетных бригад «Искандер-М» в Южном военном округе. Введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры первых полков РВСН, оснащенных подвижными и стационарными ракетными комплексами «Ярс», закончено обустройство ракетной бригады в Шуе. Продолжаются работы в Арктической зоне.

В 2016 году всего за пять месяцев с нуля отстроено Тульское суворовское военное училище, начато строительство Петрозаводского президентского кадетского училища. Работы ведутся собственными силами в количестве примерно 30 тыс. человек. <…>

– Подходы к строительству военной инфраструктуры как-то изменились?

– Безусловно. Одно из важных решений, которое было принято, связано с синхронизацией поставок вооружения и военной техники с темпами строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры. То есть, чтобы поступление техники было взаимосвязано с вводом в эксплуатацию зон хранения и обслуживания. Иными словами, удалось уйти от практики, когда в часть поступает новая техника, а для нее нет укрытия. Или укрытия построены, а техника придет только через два года.

Сейчас вся поступающая техника хранится в современных хранилищах: «Искандеры», «Ярсы», «Бастионы» и другое серьезное вооружение. Подобная инфраструктура построена в том числе на островах Курильской гряды.

– Реформа военного строительства будет долго еще продолжаться?

– Основная задача – это создание единого военно-строительного комплекса. Чтобы не просто был отдельный департамент строительства и другие разобщенные структуры, а функционировал единый организм.

– Реорганизация Спецстроя начата именно по этой причине?

– В основном да, но не только. В рамках реорганизации Спецстроя в Министерстве обороны должно сохраниться восемь подразделений вместо сегодняшних девятнадцати. Это решение было поддержано и утверждено высшим руководством страны. Эти предприятия будут специализироваться на строительстве объектов в каждом из военных округов и на Северном флоте, а также займутся узкоспециализированными вопросами: будут отвечать за строительство объектов воздушно-космических сил и аэродромов, за инфраструктуру РВСН, за сооружение причальных сооружений в интересах ВМФ. Принципиально вопросы решены, осталось только понять, как лучше использовать возможности некоторых подразделений Спецстроя. Например, один из главков часть объектов строит на территории Южного военного округа, а часть объектов возводится в Заполярье и на Дальнем Востоке. Само по себе предприятие крепкое: есть техника и люди, есть свое проектное бюро внутри.

– Какова судьба остальных активов Спецстроя?

– Мы сейчас проводим финансово-хозяйственный и технический аудит фактического состояния каждого ФГУПа и главка. У нас созданы две комиссии: одна комиссия отвечает за ликвидацию Спецстроя как органа исполнительной власти, вторая – анализирует состояние самих подведомственных предприятий.