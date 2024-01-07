Минобороны Эстонии объявило о планах модернизации крупнейшего в Европе киберполигона



Специалисты ВВС США по кибербезопасности

Источник: U.S. Air Force Специалисты ВВС США по кибербезопасностиИсточник: U.S. Air Force

ЦАМТО, 23 января. Министерство обороны Эстонии объявило о планах модернизации крупнейшего в Европе киберполигона, созданного в 2011 году для отработки методик борьбы с киберугрозами, пишут «Известия».

Как сообщили газете в военном ведомстве республики, объект модернизируется в интересах НАТО, членом которого страна является с 2004 года. В свою очередь, в штаб-квартире НАТО подчеркнули, что речь идет исключительно о наращивании оборонительного киберпотенциала.

По данным «Известий», модернизация киберполигона, которая является одним из приоритетных проектов эстонского военного ведомства, начнется уже в текущем году. Она будет осуществляться на средства НАТО, однако точные сроки и суммы, которые планируется потратить, являются военной тайной. Пресс-секретарь министерства обороны Эстонии Андрес Санг подтвердил «Известиям», что Таллин поддерживает усилия НАТО в сфере противодействия киберугрозам, включая размещение киберполигона и специального учебного центра киберобороны (NATO Co-operative Cyber Defence Centre of Excellence).

Киберполигон располагается в Тарту и уже четырежды становился площадкой киберкоалиции – крупных учений НАТО. Последние прошли в начале декабря 2016 года. Во время учений имитировалось отражение массированной кибератаки на компьютерные системы стран-членов альянса. Особенно тщательно отрабатывались механизмы оповещения о кибератаках и координации ответных мер.

Как пояснили «Известиям» в штаб-квартире НАТО, расположенный в Эстонии киберполигон является основной площадкой для учений НАТО и подготовки специалистов. И на саммите в Варшаве в июле 2016 года лидеры стран-членов альянса постановили, что будет продолжено наращивание его возможностей.