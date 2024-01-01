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«Известия»: Росгвардию вооружат штурмовыми электрошокерами

24.01.2017 ЦАМТО 52 0
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Символика Росгвардии
Символика Росгвардии
Источник: Пресс-служба войск национальной гвардии России

ЦАМТО, 23 января. Полицейские подразделения Росгвардии вооружат не имеющими аналогов в мире дубинками-электрошокерами ZEUS. Новейшее устройство сочетает в себе целый набор полезных функций: дубинку, мощный светодиодный фонарь и лазерный прицел, пишут «Известия».

Как отмечает газета, при этом устройство способно бить зарядом электричества на пять метров, а также отстреливать светошумовые гранаты. Кроме того, шокер «привязан» к хозяину специальным чип-кодом, без которого устройство не будет работать.


Как рассказал «Известиям» гендиректор компании OBERON, разработавшей и выпускающей штурмовой электрошокер, Игорь Шушура, изделие вышло на этап госиспытаний, его массовые поставки начнутся в ближайшее время. Шокер представлен в составе экипировки военнослужащих Росгвардии, выполняющих задачи по патрулированию и задержанию нарушителей общественного порядка.


Внешне ZEUS мало отличим от традиционных устройств, используемых силовиками: прорезиненная палка, на конце которой стоят два электрода. Из видимых отличий разве что планка «Пикатинни», отмечает газета.


Особенность нового шокера в том, что его можно применять не только в «ближнем бою», но и стрелять в правонарушителя с пяти метров. Для этого используются специальные картриджи с электроиглами, вызывающими нервно-мышечную блокаду. Для точного наведения на цель есть лазерный указатель.


Если необходимо просто остановить человека, ослепив и оглушив его на время, то вместо игл военнослужащий может установить на устройство картридж со светошумовой гранатой, пишут «Известия».


ZEUS прошел клинические испытания – воздействие шокера обездвиживает правонарушителя, но не повреждает его внутренние органы, слух и глаза. Кроме того, шокер еще и индивидуальное средство, которым может воспользоваться исключительно его владелец. К каждому идет персональный чип-код-предохранитель, в котором прописаны данные владельца. Если хозяин по какой-то причине выпустил устройство из рук, оно тут же перестает работать, отмечает газета.

23.01.2017
Права на данный материал
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