Выставочный комплекс Уралвагонзавода пользуется особой популярностью



Музей бронетанковой техники "Уралвагонзавода" (УВЗ)

Источник: www.uvz.ru Музей бронетанковой техники "Уралвагонзавода" (УВЗ)Источник: www.uvz.ru

ЦАМТО, 23 января. В 2016 году Выставочный комплекс Уралвагонзавода посетили более 21600 человек. В том числе, около 15000 воспользовались возможностью ближе познакомиться с легендарными танками в музее бронетанковой техники.

Свыше 2000 человек побывали на экскурсиях в музее истории. Посетители музеев – это не только жители Нижнего Тагила, но и гости города. В прошедшем году были группы из Екатеринбурга, Тюмени, Омска, Москвы и других городов России, а также туристы из Аргентины, Германии, Болгарии и других стран.

В течение года сотрудниками Выставочного комплекса Уралвагонзавода было организовано 5 выставок. Одной из самых популярных и посещаемых стала экспозиция художественного творчества уралвагонзаводцев «Калейдоскоп талантов». В ней приняли участие 45 мастеров прикладного и изобразительного искусства, которые представили около 160 работ. За 2,5 месяца работы выставку посетили около 500 человек – это и работники завода, и друзья экспонентов и все те, кто интересуется рукоделием. Столько же человек пришли посмотреть работы известных тагильских художников Дианы Брюхановой и Леонида Южакова: графика, живопись, станковая и декоративная скульптура мастеров были представлены в марте на выставке «Диалог».

Следует отметить, что организация выставок – это часть обширной программы культурно-просветительной деятельности Выставочного комплекса Уралвагонзавода, которая также направлена на патриотическое, нравственное и эстетическое воспитание горожан. У взрослых и детей формируются знания об истории и культуре Уральского региона, Нижнего Тагила, Дзержинского района и Уралвагонзавода. Программа включает в себя экскурсии, тематические занятия, лекции, конференции и другие мероприятия. Всего в прошлом году состоялось 68 таких встреч, в них приняли участие 2674 человека, 1103 из которых дети. Для ребят прошли краеведческие игры «Мы живем на Урале» и «Я – тагильчанин», в 2016 году тема звучала как «Нижний Тагил – моя Родина». Состоялись встречи школьников с заслуженными машиностроителями. Ко Дню Героев Отечества учащиеся учебных заведений Дзержинского района Нижнего Тагила получили возможность задать свои вопросы кавалерам Ордена Мужества.

Кроме того, музейщики Уралвагонзавода провели ряд крупных мероприятий: Семейный вечер и конференцию «Танкпром-3», а также представили проект музея «Танкпрома» на международном форуме «Интермузей 2016», где его оценил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Выставочный комплекс Уралвагонзавода давно стал одним из культурных центров притяжения Нижнего Тагила. Следующим этапом развития комплекса станет открытие Музея Танкпрома. Первый в России музей танковой промышленности появится в Нижнем Тагиле в 2020 году, к 100-летию отрасли. На данный момент разрабатывается планировка залов, идет формирование экспозиции. Уже известно, что свое место займет «объекта 781» – первая советская опытная боевая машина поддержки танков, разработанная в середине 80-годов ХХ века в КБ Челябинского тракторного завода (входит в корпорацию УВЗ).

Туристическая отрасль России ищет новые направления, одним из них становится Нижний Тагил – город с богатым промышленным наследием. Выставочный комплекс Уралвагонзавода является одним из культурных центров как города, так и Свердловской области об этом говорят не только эксперты, но и участники экскурсионных групп и отдельные посетители, которые хоть раз перешагнули порог исторического и бронетанкового музеев машиностроительного гиганта.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «НПК «Уралвагонзавод».