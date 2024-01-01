В 2017 году части Морской инженерной службы ВМФ установят свыше 15 плавучих причалов для новых кораблей и подводных лодок

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Источник: ИТАР-ТАСС/Алексей Павлишак ВМС РоссииИсточник: ИТАР-ТАСС/Алексей Павлишак

ЦАМТО, 23 января. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев поздравил флотских инженеров с Днем инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

В.Королев отметил, что «в современных условиях, когда Военно-морской флот активно развивается и получает в свой состав новые боевые корабли и подводные лодки, перед Морской инженерной службой стоят ответственные задачи совершенствовать систему комплексного базирования сил в пунктах постоянной дислокации Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии».

«Современная система базирования кораблей и подводных лодок должна отвечать принципу самодостаточности и комплексности, а также учитывать поступление в ближнесрочной перспективе новых кораблей и подлодок, которые строятся для ВМФ в соответствии с Государственной программой военного кораблестроения», – отметил Главком ВМФ в поздравлении.

Начальник Морской инженерной службы Главного командования ВМФ России полковник Николай Воробьев сообщил, что «В 2016 году силами морских инженерных частей флотов и Каспийской флотилии было установлено 11 плавучих причалов общей протяженностью свыше 2500 метров. Этот объем работы выполнен в соответствии с ходом обновления корабельного состава Военно-морского флота и ставит перед собой задачу обеспечить на высоком качественном уровне базирование принимаемых в состав флота кораблей и подводных лодок различных классов».

«Планируется, что в текущем 2017 году, морские инженерные части флотов и Каспийской флотилии установят еще как минимум 15 плавучих причалов, к которым будут подведены все необходимые коммуникации для эффективного обеспечения базирования новых кораблей. Также, перед морскими инженерами стоит ответственная задача обеспечить проведение военно-морских конкурсов в рамках «Армейских игр-2017», – отметил Н.Воробьев.