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Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой авиаудар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор

24.01.2017 ЦАМТО 77 0
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Бомбардировщик Ту-22М3
Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб в Сирии.
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 23 января. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, 21 января нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор.

Целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы.


Данными объективного контроля подтверждено успешное поражение всех назначенных объектов.


Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С c аэродрома Хмеймим.


После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

23.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Су-30
Су-35С
Ту-22
Компании
Минoбороны РФ

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