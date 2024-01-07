Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой авиаудар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор
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Отрасли и сферы: Авиация + Глобальная безопасность, Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб в Сирии.
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 23 января. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, 21 января нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор.
Целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы.
Данными объективного контроля подтверждено успешное поражение всех назначенных объектов.
Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С c аэродрома Хмеймим.
После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
23.01.2017
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