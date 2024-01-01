Американская армия заменит пистолеты Beretta M9 на Sig Sauer P320



Пистолет Beretta M9

Источник: mp40modelguns.forumotion.net Пистолет Beretta M9Источник: mp40modelguns.forumotion.net

Как пишет ресурс «opex360.com» в статье «L’US Army choisit le P320 de Sig Sauer pour remplacer ses pistolets Beretta M9» с 1985 года в качестве личного оружия на вооружении американской армии находится пистолет M9 Beretta. Однако о них не очень хорошие отзывы. Как говорят американские военные, наиболее эффективный способ применения М9 – это его кидать в противника.

На протяжении нескольких лет американская армия планирует найти замену М9. И это не простая задача. Как в 2015 году сообщил Джон МакКейн, глава комитета Сената по обороне, «усилия армии по закупке личного оружия на протяжении 10 лет привели всего лишь к появлению документа толщиной в 350 страниц, в котором перечислены бессмысленные детали».

В конечном счете, американская армия сделала свой выбор: Beretta M9 в будущем будет замена на пистолет P320 франко-швейцарской компании Sig Sauer в рамках контракта стоимостью 580 млн долл., в которых также входят поставки ЗИП и боеприпасов.

Победа была одержана над компанией Glock, которая рассчитывала на свои модели Glock 17 и Glock 19 для захвата рынка. И не исключено, что она опротестует результаты тендера. Что касается Beretta, то ее предложение – пистолет M9A3, не прошел.

Пистолет Sig Sauer P320 Источник: militaryparitet.com

280 тысяч Р320, которые будут поставлены армии США, будут доработаны, но детали держатся в секрете. По заявлению Sig Sauer, пистолет может считаться «модульным» и «обладающим возможностью доработки». Пистолет оснащен планкой Пикатинни под стволом и имеет калибр 9 мм. Имеется три модификации пистолета: стандартная, скрытого ношения и компактная. Пистолет считается легким, удобно лежит в руке и очень точным.