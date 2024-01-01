Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Американская армия заменит пистолеты Beretta M9 на Sig Sauer P320

24.01.2017 bmpd.livejournal.com 85 0
0
Понравилась новость?
 0
Beretta M9
Пистолет Beretta M9
Источник: mp40modelguns.forumotion.net

Как пишет ресурс «opex360.com» в статье «L’US Army choisit le P320 de Sig Sauer pour remplacer ses pistolets Beretta M9» с 1985 года в качестве личного оружия на вооружении американской армии находится пистолет M9 Beretta. Однако о них не очень хорошие отзывы. Как говорят американские военные, наиболее эффективный способ применения М9 – это его кидать в противника.


На протяжении нескольких лет американская армия планирует найти замену М9. И это не простая задача. Как в 2015 году сообщил Джон МакКейн, глава комитета Сената по обороне, «усилия армии по закупке личного оружия на протяжении 10 лет привели всего лишь к появлению документа толщиной в 350 страниц, в котором перечислены бессмысленные детали».


В конечном счете, американская армия сделала свой выбор: Beretta M9 в будущем будет замена на пистолет P320 франко-швейцарской компании Sig Sauer в рамках контракта стоимостью 580 млн долл., в которых также входят поставки ЗИП и боеприпасов.


Победа была одержана над компанией Glock, которая рассчитывала на свои модели Glock 17 и Glock 19 для захвата рынка. И не исключено, что она опротестует результаты тендера. Что касается Beretta, то ее предложение – пистолет M9A3, не прошел.


Пистолет Sig Sauer P320
Источник: militaryparitet.com

280 тысяч Р320, которые будут поставлены армии США, будут доработаны, но детали держатся в секрете. По заявлению Sig Sauer, пистолет может считаться «модульным» и «обладающим возможностью доработки». Пистолет оснащен планкой Пикатинни под стволом и имеет калибр 9 мм. Имеется три модификации пистолета: стандартная, скрытого ношения и компактная. Пистолет считается легким, удобно лежит в руке и очень точным.

23.01.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 24.01 01:09
  • 1
Источник сообщил об отличиях модернизированной версии ракеты "Булава"
  • 24.01 00:33
  • 28
Полк "боевых воздушных кораблей" усилит защиту Дальнего Востока
  • 24.01 00:05
  • 7
Российские специалисты предлагают повесить в космосе "зеркало" для освещения Земли ночью
  • 23.01 23:48
  • 4
Инновационные идеи ищут в корпорации УВЗ
  • 23.01 23:26
  • 170
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 23.01 23:05
  • 1
СМИ сообщили о неудачном пуске баллистической ракеты британского флота
  • 23.01 23:01
  • 26
Истребители пятого поколения — ошибка Пентагона?
  • 23.01 22:54
  • 6
Оснащаются ли российские смертоносные комплексы С-400 новейшими ракетами дальнего радиуса действия? (The National Interest, США)
  • 23.01 22:42
  • 52
Причины потерь турецких танков Leopard 2A4 в Сирии
  • 23.01 22:41
  • 659
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 23.01 22:34
  • 2
Минобороны призывает новых гражданских
  • 23.01 22:15
  • 3280
Оценка Советского периода в истории России.
  • 23.01 21:56
  • 41
Испытания ПАК ФА с двигателем второго этапа начнутся в конце 2017 года
  • 23.01 21:07
  • 92
Выборы в США 2016
  • 23.01 20:46
  • 3
В Забайкалье восемь объектов Минобороны остались без тепла за долги
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  