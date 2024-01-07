Матвиенко: создание новых военных баз России за рубежом не обсуждается



Валентина Матвиенко. Источник: www.glomu.ru Валентина Матвиенко. Источник: www.glomu.ru

ЛИПЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Сегодня не обсуждается вопрос создания новых военных баз РФ за рубежом, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам в понедельник.

Она подчеркнула важность соглашения о создании опорного пункта в сирийском Тартусе. "Ни о каких других военных базах речи не идет, сегодня этот вопрос не обсуждается", - отметила спикер.

На прошлой неделе Россия и Сирия подписали соглашение о расширении и модернизации пункта обеспечения ВМФ РФ в сирийском Тартусе, а также протокол, определяющий условия размещения самолетов российских ВКС в Сирии. Соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды. Документ предусматривает, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая суда с ядерной энергетической установкой.