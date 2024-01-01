В Сибири скоро заработает лесная информационная система Минобороны
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Самолёт Ил-76 МЧС России принимает участие в тушении лесных пожаров
Источник: Global Look Press
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Система мониторинга лесов "Оборонлес" в ближайшее время начнет работу в Алтайском крае, первом среди сибирских регионов, сообщает управление лесного хозяйства Минобороны России.
"В первом среди субъектов Российской Федерации в Сибирском федеральном округе - Алтайском крае - заработает система мониторинга лесов "Оборонлес". Соглашение об этом подписано между управлением лесного хозяйства Минобороны России и главным управлением природных ресурсов и экологии Алтайского края", - говорится в сообщении.
Как отмечают военные лесничие, сегодня система используется во многих регионах России и во всех военных лесничествах в целях мониторинга земель, покрытых лесом. В нее включены космический мониторинг, видеонаблюдение за природными пожарами, оценка изменения площадей и качества лесов, включая незаконные рубки. При этом доступ к системе для органов исполнительной власти предоставляется бесплатно.
"Система "Оборонлес" создана исключительно на российских информационно-технологических платформах, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. С недавнего времени в системе доступна возможность отображения данных мониторинга противопожарных сил и средств с использованием технологий GPS/ГЛОННАСС", - заявил советник начальника управления лесного хозяйства Минобороны России Иван Петров.
23.01.2017
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