Российские специалисты считают преждевременной подготовку к созданию базы на Марсе
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Отрасли и сферы: Космонавтика + Состояние и перспективы ОПК, Космонавтика + Новые разработки
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Возможный облик российского лунохода
Источник: ЦНИИ РТК
Основное внимание, считают в НПО им. Лавочкина, нужно уделить строительству базы на Луне
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Создание постоянной космической базы на Марсе преждевременно и затратно, поэтому основное внимание нужно уделить строительству базы на Луне, считают в НПО им. Лавочкина, где создаются все межпланетные и научные российские космические аппараты.
Свое видение лунной базы отечественное предприятие представит на Академических чтениях по космонавтике, которые начнутся завтра в Москве.
"Современное представление о колонизации космоса позволяет выделить Луну как наиболее перспективное тело для создания постоянной космической базы и подготовки к дальнейшей экспансии в космическое пространство. Аналогичные работы для Марса выглядят бесперспективными, так как обеспечение безопасности экипажа в долговременной станции на Марсе на несколько порядков более сложны, чем формирование необходимых условий на Луне. Участие в пилотируемых экспедициях к Марсу представляется преждевременной тратой ресурсов России на мероприятие, которое обещает низкую научную отдачу", - говорится в докладе российского предприятия.
Лунную базу специалисты НПО им. Лавочкина предлагают строить под поверхностью или с помощью 3D-принтера непосредственно из лунного грунта, причем возведение жилых и лабораторных построек должно вестись автоматическими средствами еще до прибытия первой пилотируемой экспедиции.
"Исследования в лунных лабораториях, связанные с обеспечением жизни космонавтов и продуктивным функционированием сельскохозяйственных искусственных плантаций - неизбежный шаг дальнейшей колонизации Луны, требующий безотлагательной проработки", - говорят авторы доклада.
23.01.2017
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