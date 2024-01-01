"Красная звезда": российская система ПРО будет модернизирована до конца 2017 года
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Источник: © Богдан Руденко/ТАСС
Начальник штаба соединения ПРО полковник Алексей Чумаков заявил, что система модернизируется без перебоев в несении боевого дежурства
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Система противоракетной обороны (ПРО) России будет модернизирована до конца 2017 года, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник штаба соединения ПРО полковник Алексей Чумаков.
"Сегодня полным ходом идут работы по созданию единой национальной системы ПВО-ПРО XXI века, в состав которой войдут ЗРК С-500 и перспективные мобильные РЛС. В целом вся система ПРО будет модернизирована до конца 2017 года. Важно, что система модернизируется без вывода средств из штатного режима эксплуатации, то есть без перебоев в несении боевого дежурства", - сказал он.
В настоящее время РЛС "Дон-2Н" тоже проходит глубокую модернизацию, после которой увеличится дальность обнаружения как при работе с баллистическими целями, так и с незначительными по размеру космическими объектами, повысится мощность передатчиков и приемников, сообщается в материале "Красной звезды".
"Дон-2Н" - стационарная многофункциональная радиолокационная станция кругового обзора сантиметрового диапазона, созданная в рамках выполнения задач ПРО Москвы. Дальность обнаружения головной части межконтинентальной баллистической ракеты составляет 3700 км, а высота обнаружения цели - 40 000 км.
Она является центральным и наиболее сложным элементом системы противоракетной обороны Москвы. К ее задачам относятся обнаружение баллистических целей и их сопровождение, измерение координат и наведение на них противоракет. РЛС интегрирована в единую систему дополнительного информационного обеспечения систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
23.01.2017
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