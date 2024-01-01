Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Красная звезда": российская система ПРО будет модернизирована до конца 2017 года

24.01.2017 ИТАР-ТАСС 57 0
0
Понравилась новость?
 0
Радиолокационная станция "Дон-2Н" системы ПРО Москвы
Источник: © Богдан Руденко/ТАСС

Начальник штаба соединения ПРО полковник Алексей Чумаков заявил, что система модернизируется без перебоев в несении боевого дежурства

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Система противоракетной обороны (ПРО) России будет модернизирована до конца 2017 года, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник штаба соединения ПРО полковник Алексей Чумаков.

"Сегодня полным ходом идут работы по созданию единой национальной системы ПВО-ПРО XXI века, в состав которой войдут ЗРК С-500 и перспективные мобильные РЛС. В целом вся система ПРО будет модернизирована до конца 2017 года. Важно, что система модернизируется без вывода средств из штатного режима эксплуатации, то есть без перебоев в несении боевого дежурства", - сказал он.

В настоящее время РЛС "Дон-2Н" тоже проходит глубокую модернизацию, после которой увеличится дальность обнаружения как при работе с баллистическими целями, так и с незначительными по размеру космическими объектами, повысится мощность передатчиков и приемников, сообщается в материале "Красной звезды".

"Дон-2Н" - стационарная многофункциональная радиолокационная станция кругового обзора сантиметрового диапазона, созданная в рамках выполнения задач ПРО Москвы. Дальность обнаружения головной части межконтинентальной баллистической ракеты составляет 3700 км, а высота обнаружения цели - 40 000 км.

Она является центральным и наиболее сложным элементом системы противоракетной обороны Москвы. К ее задачам относятся обнаружение баллистических целей и их сопровождение, измерение координат и наведение на них противоракет. РЛС интегрирована в единую систему дополнительного информационного обеспечения систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

23.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-500
Проекты
СККП

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 24.01 01:09
  • 1
Источник сообщил об отличиях модернизированной версии ракеты "Булава"
  • 24.01 00:33
  • 28
Полк "боевых воздушных кораблей" усилит защиту Дальнего Востока
  • 24.01 00:05
  • 7
Российские специалисты предлагают повесить в космосе "зеркало" для освещения Земли ночью
  • 23.01 23:48
  • 4
Инновационные идеи ищут в корпорации УВЗ
  • 23.01 23:26
  • 170
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 23.01 23:05
  • 1
СМИ сообщили о неудачном пуске баллистической ракеты британского флота
  • 23.01 23:01
  • 26
Истребители пятого поколения — ошибка Пентагона?
  • 23.01 22:54
  • 6
Оснащаются ли российские смертоносные комплексы С-400 новейшими ракетами дальнего радиуса действия? (The National Interest, США)
  • 23.01 22:42
  • 52
Причины потерь турецких танков Leopard 2A4 в Сирии
  • 23.01 22:41
  • 659
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 23.01 22:34
  • 2
Минобороны призывает новых гражданских
  • 23.01 22:15
  • 3280
Оценка Советского периода в истории России.
  • 23.01 21:56
  • 41
Испытания ПАК ФА с двигателем второго этапа начнутся в конце 2017 года
  • 23.01 21:07
  • 92
Выборы в США 2016
  • 23.01 20:46
  • 3
В Забайкалье восемь объектов Минобороны остались без тепла за долги
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  