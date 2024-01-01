Система ПРО Москвы зафиксировала свыше 10 пусков российских ракет за 2016 год
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МРЛС "Дон-2Н". Фото: www.bmstu.ru
Также в 2016 году боевые расчеты соединения противоракетной обороны войск провели более 750 учебных тренировок по обнаружению условных баллистических ракет, сообщили в Минобороны РФ
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Система противоракетной обороны (ПРО) Москвы за минувший год обнаружила более 10 пусков российских баллистических ракет и ракет космического назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе несения боевого дежурства по противоракетной обороне города Москвы и центрального промышленного района в течение минувшего года радиолокационной станцией "Дон-2Н" системы ПРО были обнаружены более 10 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, выполненных с российских полигонов, космодромов, а также морских акваторий", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве также рассказали, что в 2016 году боевые расчеты соединения противоракетной обороны войск ПВО-ПРО Воздушно-космических сил России провели более 750 учебных тренировок по обнаружению условных баллистических ракет, их сопровождению и наведению противоракет.
"Кроме того, боевые расчеты РЛС "Дон-2Н" выполнили контрольные проводки около 250 космических объектов, из которых более 80 космических объектов классифицировались как особо важные", - добавили в Минобороны.
Радиолокационная станция "Дон-2Н" является центральным и наиболее сложным элементом системы противоракетной обороны. К ее задачам относятся обнаружение баллистических целей и их сопровождение, измерение координат и наведение на них противоракет. РЛС "Дон-2Н" интегрирована в единую систему дополнительного информационного обеспечения систем предупреждения о ракетном нападении (ПРН) и контроля космического пространства.
В 2015 году средства российской системы предупреждения о ракетном нападении обнаружили около 40 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.
23.01.2017
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