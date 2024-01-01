Система ПРО Москвы за год выявила свыше десяти реальных пусков ракет
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Отрасли и сферы: ПРО и ПВО + Состояние и перспективы ОПК
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Система контроля космического пространства (СККП)
Источник: МО РФ
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Прикрывающие Москву соединения ПВО-ПРО в минувшем году провели более 750 тренировок по обнаружению баллистических ракет и выявили свыше 10 реальных пусков, сообщает в понедельник Минобороны РФ.
Ежедневно в воинских частях этого соединения ПРО на круглосуточное боевое дежурство заступают более 200 военных.
"В 2016 году боевые расчеты соединения противоракетной обороны войск ПВО-ПРО Воздушно-космических сил провели более 750 учебных тренировок по обнаружению условных баллистических ракет, их сопровождению, измерению координат, анализу состава сложных целей и наведению противоракет", - сказано в сообщении.
Кроме того, за минувший год радиолокационной станцией "Дон-2Н" были обнаружены более 10 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, выполненных с российских полигонов, космодромов, а также морских акваторий.
В течение 2016 года боевые расчеты РЛС "Дон-2Н" выполнили "контрольные проводки" около 250 космических объектов.
Соединение противоракетной обороны, которое 22 января отметило день своего образования, входит в состав 1-й армии ПВО-ПРО ВКС России. На протяжении 55 лет оно выполняет задачи ПРО Москвы и центрального промышленного района, а также принимает участие в решении задач предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
На вооружении соединения находится система ПРО - уникальный комплекс сложных многофункциональных радиотехнических, ракетно-стартовых средств и радиоэлектронной аппаратуры, обеспечивающий гарантированную оборону от межконтинентальных баллистических ракет нового поколения с большим количеством боевых зарядов, комплексами средств преодоления, станциями активных помех, тяжелыми и легкими ложными целями различных классов.
Центральным элементом системы ПРО является радиолокационная станция "Дон-2Н", которая решает задачи обнаружения баллистических целей, их сопровождения, измерения координат и наведения на них противоракет.
23.01.2017
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