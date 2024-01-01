На Урале экипажи Т-72 начали испытания новых мишеней для танкового биатлона
|
Отрасли и сферы: Сухопутная техника + Состояние и перспективы ОПК
|
Танк Т-72Б3 во время эстафеты танковых экипажей на окружном этапе всеармейских конкурсов "Танковый биатлон-2016" и "Суворовский натиск-2016" на Анастасьевском общевойсковом полигоне ВВО, Хабаровский край, 3 марта
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экипажи танков Т-72 из состава 90-й танковой дивизии, сформированной в декабре 2016 года в Челябинской области, приступили к испытаниям специально разработанных для танкового биатлона мишеней, сообщил журналистам в понедельник помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.
Масса изделия не превышает трех килограммов, его можно быстро восстановить прямо на полигоне. Гамма цветов материала и дыма внутри мишеней практически неограниченна.
"Экипажи 90-й танковой дивизии, сформированной в декабре прошлого года в Челябинской области, приступили к испытаниям новых мишеней, разработанных уральскими оборонщиками специально для соревнований по танковому биатлону. Впервые мишени изготовлены из ткани и заполнены окрашенным газом", - сказал Рощупкин.
Он отметил, что при поражении надувной силуэт танка "гаснет" не дольше семи секунд, оставляя видимый невооруженным глазом окрашенный дымовой шлейф.
Тренировочные мишени выполнены из пенопласта, что облегчает их транспортировку и ремонт в полевых условиях. Места попадания отчетливо видны на окрашенной поверхности. Мишень способна выдержать до 15 попаданий, состоит из нескольких элементов, что дает возможность при разрушении одного из них не менять конструкцию целиком.
"По оценкам специалистов управления боевой подготовки ЦВО, новые мишени по сравнению с фанерными образцами, которые применяются в настоящее время, повысят зрелищность танкового биатлона, ускорят работу судей и полигонных команд", - заключил представитель военного округа.
23.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.01.2017 Украинский "Оплот" в тайских джунглях
23.01.2017 Запад готовится к следующему Drang nach Osten
20.01.2017 На Балтийском флоте началась подготовка к соревнованиям АрМИ-2017
20.01.2017 Валерий Кашин: приступить к модернизации "Искандеров" планируется в начале 2020-х годов
17.01.2017 В учебном центре ВВО осваивают новый тренажер танка Т-72Б3
17.01.2017 Более двух тысяч российских военных проведут танковые стрельбы в Абхазии и на юге РФ
16.01.2017 Почему НАТО не создаст "Армату"
13.01.2017 Российские танкисты готовятся в горах Армении к танковому биатлону на Т-72Б