На Урале экипажи Т-72 начали испытания новых мишеней для танкового биатлона



Танк Т-72Б3 во время эстафеты танковых экипажей на окружном этапе всеармейских конкурсов "Танковый биатлон-2016" и "Суворовский натиск-2016" на Анастасьевском общевойсковом полигоне ВВО, Хабаровский край, 3 марта

Источник: Юрий Смитюк/ТАСС Танк Т-72Б3 во время эстафеты танковых экипажей на окружном этапе всеармейских конкурсов "Танковый биатлон-2016" и "Суворовский натиск-2016" на Анастасьевском общевойсковом полигоне ВВО, Хабаровский край, 3 мартаИсточник: Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экипажи танков Т-72 из состава 90-й танковой дивизии, сформированной в декабре 2016 года в Челябинской области, приступили к испытаниям специально разработанных для танкового биатлона мишеней, сообщил журналистам в понедельник помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

Масса изделия не превышает трех килограммов, его можно быстро восстановить прямо на полигоне. Гамма цветов материала и дыма внутри мишеней практически неограниченна.

"Экипажи 90-й танковой дивизии, сформированной в декабре прошлого года в Челябинской области, приступили к испытаниям новых мишеней, разработанных уральскими оборонщиками специально для соревнований по танковому биатлону. Впервые мишени изготовлены из ткани и заполнены окрашенным газом", - сказал Рощупкин.

Он отметил, что при поражении надувной силуэт танка "гаснет" не дольше семи секунд, оставляя видимый невооруженным глазом окрашенный дымовой шлейф.

Тренировочные мишени выполнены из пенопласта, что облегчает их транспортировку и ремонт в полевых условиях. Места попадания отчетливо видны на окрашенной поверхности. Мишень способна выдержать до 15 попаданий, состоит из нескольких элементов, что дает возможность при разрушении одного из них не менять конструкцию целиком.

"По оценкам специалистов управления боевой подготовки ЦВО, новые мишени по сравнению с фанерными образцами, которые применяются в настоящее время, повысят зрелищность танкового биатлона, ускорят работу судей и полигонных команд", - заключил представитель военного округа.