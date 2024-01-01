В Минобороны сравнили масштабы строительства с послевоенным периодом
|
|
Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов во время посещения северного гарнизона Тикси. Июль 2016г.
Источник: МО РФ
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В 2016 году в интересах Минобороны было построено более 2,5 тысячи зданий и сооружений; сейчас продолжается возведение более двух тысяч подобных объектов. Об этом в интервью газете "Коммерсант" рассказал замглавы военного ведомства Тимур Иванов.
"Одновременно строится более двух тысяч объектов как специального, так и социального назначения. Это радиолокационные станции, гидротехнические сооружения, аэродромы, медицинские объекты, жилые дома, школы и детские сады, кадетские училища, военные городки, полигоны, причалы", - заявил Иванов.
Подобный объем строительства замиминистра назвал колоссальным и сравнил его масштабы с послевоенным периодом. По словам Иванова, работы ведутся от Калининграда до Курил.
"В Вилючинске к приходу первых "Бореев" (серия атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения - ред.) сдан ряд важнейших объектов причального фронта и береговой инженерной инфраструктуры, в Новороссийске построен причальный фронт для подлодок проекта 636 (серия дизель-электрических многоцелевых подводных лодок "Варшавянка" - ред.)", - пояснил представитель Минобороны.
В качестве примеров Иванов также назвал обустройство военных городков двух ракетных бригад в Южном военном округе, на вооружении которых стоят оперативно-тактические комплексы "Искандер", а также строительство объектов инфраструктуры первых полков РВСН, оснащенных комплексами "Ярс". Кроме того, продолжаются работы в Арктике.
23.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.01.2017 Минобороны: сейчас объем строительства сравним по масштабам с послевоенным периодом
16.03.2016 Оснащение вдогонку
25.12.2015 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2016 году
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
28.12.2015 От армии-2015 к армии-2016
26.01.2015 Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
29.12.2014 Минобороны потратит 1,74 трлн рублей на военную технику в 2015 году
19.12.2014 «Мистрали» и другие способы сэкономить