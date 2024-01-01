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В Минобороны сравнили масштабы строительства с послевоенным периодом

24.01.2017 РИА Новости 66 0
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Тимур Иванов
Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов во время посещения северного гарнизона Тикси. Июль 2016г.
Источник: МО РФ

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В 2016 году в интересах Минобороны было построено более 2,5 тысячи зданий и сооружений; сейчас продолжается возведение более двух тысяч подобных объектов. Об этом в интервью газете "Коммерсант" рассказал замглавы военного ведомства Тимур Иванов.

"Одновременно строится более двух тысяч объектов как специального, так и социального назначения. Это радиолокационные станции, гидротехнические сооружения, аэродромы, медицинские объекты, жилые дома, школы и детские сады, кадетские училища, военные городки, полигоны, причалы", - заявил Иванов.

Подобный объем строительства замиминистра назвал колоссальным и сравнил его масштабы с послевоенным периодом. По словам Иванова, работы ведутся от Калининграда до Курил.

"В Вилючинске к приходу первых "Бореев" (серия атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения - ред.) сдан ряд важнейших объектов причального фронта и береговой инженерной инфраструктуры, в Новороссийске построен причальный фронт для подлодок проекта 636 (серия дизель-электрических многоцелевых подводных лодок "Варшавянка" - ред.)", - пояснил представитель Минобороны.

В качестве примеров Иванов также назвал обустройство военных городков двух ракетных бригад в Южном военном округе, на вооружении которых стоят оперативно-тактические комплексы "Искандер", а также строительство объектов инфраструктуры первых полков РВСН, оснащенных комплексами "Ярс". Кроме того, продолжаются работы в Арктике.

23.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Искандер
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
636 Варшавянка
955 Борей
Арктика

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