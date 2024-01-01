Корабли Тихоокеанского флота участвуют в совместных с Японией учениях
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Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Трибуц»
Источник: vl.ru
ТОКИО, 23 янв - РИА Новости, Иван Захарченко. Корабли Тихоокеанского флота России совместно с японскими силами самообороны проводят учения по маневрированию близ порта Майдзуру, к северу от Киото, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Токио.
По данным дипмиссии, в учениях принимают участие большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома". С японской стороны задействованы эсминец-вертолетоносец "Хюга" и корабль обеспечения "Хиути".
"Сейчас в заливе Вакаса идут совместные маневры и учения по связи, и если погода позволит, будут проведены также учения и по поиску и спасению", - говорится в сообщении. Однако сейчас в том районе идет очень сильный снегопад и наблюдается большое волнение на море.
"Если даже на море сами маневры не получится провести, то они будут отработаны по связи", - отметили в посольстве.
Японские корабли были приглашены с ответным визитом во Владивосток.
Корабли "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома" прибыли в Японию утром 21 января. В ходе визита состоялась встреча моряков с мэром города Майдзуру Рёдзо Татами, состоялись взаимные посещения кораблей, а также спортивные игры между российскими и японскими участниками маневров - они, в частности, играли в волейбол и состязались в перетягивании каната.
23.01.2017
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