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СМИ рассказали о новом вооружении Росгвардии

24.01.2017 РИА Новости 55 0
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Росгвардия
Военнослужащие Росгвардии
Источник: FLB.ru

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Полицейские подразделения Росгвардии вооружат уникальными многофункциональными дубинками-электрошокерами ZEUS. Об этом сообщает газета "Известия".

Новое устройство будет предназначено для экипировки сотрудников Росгвардии, которые патрулируют общественные места и задерживают правонарушителей. Изделие оснащено светодиодным фонарем, имеет специальный картридж со светошумовой гранатой, способно бить зарядом электричества на расстояние до пяти метров. Для точного попадания цель на шокере установлен лазерный указатель. Помимо прочего, каждое устройство имеет специальный чип-код, в котором прописаны данные владельца, и без которого оно не будет работать.

По словам гендиректора компании OBERON, которая занимается разработкой новой дубинки, Игоря Шушура, в скором времени начнутся массовые поставки изделия, так как оно уже вышло на этап госиспытаний.

"ZEUS уникален тем, что, в отличие от аналогичных иностранных устройств, он сочетает в себе несколько функций. Выполняет свои типовые задачи (дубинка-электрошокер) и дает военнослужащему возможность обследовать в ночное время автомобиль или подвал жилого здания с помощью мощного фонаря", - цитирует издание Шушура.

Газета отмечает, что шокер прошел необходимые клинические испытания, в ходе которых подтвердилось, что устройство не повреждает внутренние органы человека, а лишь на время обездвиживает его.

23.01.2017
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