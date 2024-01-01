Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Первые серийные образцы радара для ПАК ФА уже изготовлены

24.01.2017 ИТАР-ТАСС 72 0
0
Понравилась новость?
 +1
ПАК ФА Т-50
Источник: В. Ивахненко, Э. Лукин /www.knaapo.ru

Гендиректор НИИП им. Тихомирова Юрий Белый в интервью ТАСС сообщил, что летные испытания нового радара "идут без особых замечаний"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Опытно-конструкторская работа (ОКР) по созданию радиолокационного комплекса для истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) практически завершена, уже созданы первые серийные образцы. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Научно-исследовательского института приборостроения (НИИП) им. Тихомирова (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Юрий Белый.

"Соответствующая ОКР находится на завершающей стадии. Более того, головной изготовитель - Государственный Рязанский приборный завод - уже сделал первые серийные образцы АФАР (активная фазированная антенная решетка - прим. ТАСС)", - рассказал он.

По словам Белого, летные испытания нового радара "идут без особых замечаний". "Но сколько они продлятся, - сказать сейчас затрудняюсь: во многом это зависит не от нас", - подчеркнул Белый.

ПАК ФА - перспективный истребитель пятого поколения. Он совершил первый полет в 2010 году. Как ожидается, первые пять серийных самолетов поступят в войска в 2017 году.

23.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
Компании
Алмаз-Антей
НИИП Тихомирова
Проекты
АФАР
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 24.01 01:09
  • 1
Источник сообщил об отличиях модернизированной версии ракеты "Булава"
  • 24.01 00:33
  • 28
Полк "боевых воздушных кораблей" усилит защиту Дальнего Востока
  • 24.01 00:05
  • 7
Российские специалисты предлагают повесить в космосе "зеркало" для освещения Земли ночью
  • 23.01 23:48
  • 4
Инновационные идеи ищут в корпорации УВЗ
  • 23.01 23:26
  • 170
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 23.01 23:05
  • 1
СМИ сообщили о неудачном пуске баллистической ракеты британского флота
  • 23.01 23:01
  • 26
Истребители пятого поколения — ошибка Пентагона?
  • 23.01 22:54
  • 6
Оснащаются ли российские смертоносные комплексы С-400 новейшими ракетами дальнего радиуса действия? (The National Interest, США)
  • 23.01 22:42
  • 52
Причины потерь турецких танков Leopard 2A4 в Сирии
  • 23.01 22:41
  • 659
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 23.01 22:34
  • 2
Минобороны призывает новых гражданских
  • 23.01 22:15
  • 3280
Оценка Советского периода в истории России.
  • 23.01 21:56
  • 41
Испытания ПАК ФА с двигателем второго этапа начнутся в конце 2017 года
  • 23.01 21:07
  • 92
Выборы в США 2016
  • 23.01 20:46
  • 3
В Забайкалье восемь объектов Минобороны остались без тепла за долги
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  