Первые серийные образцы радара для ПАК ФА уже изготовлены



Источник: В. Ивахненко, Э. Лукин /www.knaapo.ru Источник: В. Ивахненко, Э. Лукин /www.knaapo.ru

Гендиректор НИИП им. Тихомирова Юрий Белый в интервью ТАСС сообщил, что летные испытания нового радара "идут без особых замечаний"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Опытно-конструкторская работа (ОКР) по созданию радиолокационного комплекса для истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) практически завершена, уже созданы первые серийные образцы. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Научно-исследовательского института приборостроения (НИИП) им. Тихомирова (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Юрий Белый.

"Соответствующая ОКР находится на завершающей стадии. Более того, головной изготовитель - Государственный Рязанский приборный завод - уже сделал первые серийные образцы АФАР (активная фазированная антенная решетка - прим. ТАСС)", - рассказал он.

По словам Белого, летные испытания нового радара "идут без особых замечаний". "Но сколько они продлятся, - сказать сейчас затрудняюсь: во многом это зависит не от нас", - подчеркнул Белый.

ПАК ФА - перспективный истребитель пятого поколения. Он совершил первый полет в 2010 году. Как ожидается, первые пять серийных самолетов поступят в войска в 2017 году.