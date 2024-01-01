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Корабли ТОФ и Сил самообороны Японии отрабатывают маневрирование в Японском море

24.01.2017 ИТАР-ТАСС 53 0
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Адмирал Трибуц
Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц"
Источник: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин

При этом проведение основной части учений SAREX пока остается под вопросом из-за ухудшения погодных условий

ТОКИО, 23 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутом" приступил в понедельник к отработке совместного маневрирования с кораблями Морских сил самообороны Японии в Японском море в районе порта Майдзуру. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Японии.

"Отряд только что покинул причал базы Майдзуру. Сейчас начнется тренировка по связи и совместное маневрирование. С японской стороны в учениях принимает участие вертолетоносец "Хюга" и корабль обеспечения "Хиути", - отметили в дипломатическом представительстве.

Отработка маневров проходит в рамках российско-японских военно-морских учений по спасению на море SAREX. Однако проведение основной их части, сценарий которой предполагает тренировки по поиску и спасению терпящих бедствие, пока остается под вопросом из-за сильного снегопада, отметили в посольстве.

Корабли Тихоокеанского флота прибыли с визитом в Майдзуру 21 января. В тот же день на противолодочном корабле "Адмирал Трибуц" состоялся день открытых дверей, который вызвал большой ажиотаж у местного населения.

Дальний поход кораблей ТОФ начался в октябре 2016 года. За это время они посетили индонезийский порт Танджунгприок, где приняли участие в международной выставке вооружений "Indodefence-2016", и порт Саттахип (Таиланд).

В середине декабря 2016 года отряд совершил заход в порт Вишакхапатнам (Индия), где россияне приняли участие в военно-морских российско-индийских учениях "Indra Navy - 2016" в Бенгальском заливе. По пути в родной порт корабли РФ нанесли визит доброй воли в Манилу. В начале января отряд ТОФ стал гостем южнокорейского порта Пусан.

23.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Индия
Индонезия
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Таиланд
Южная Корея
Япония
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