Первый региональный самолет MRJ будет передан стартовому заказчику не ранее середины 2020 года
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Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки, Авиация + Рынки и сотрудничество
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Один из опытных экземпляров японского пассажирского регионального самолета MRJ, 2016 год
Источник: Mitsubishi Aircraft Industries
Как пишет Yann Cochennec в статье «Le jet régional MRJ se prend encore deux ans de retard», опубликованной журналом «Air&Cosmos», проект разработки японского регионального пассажирского самолета MRJ (Mitsubishi Regional Jet) столкнулась с новыми задержками, на этот раз, на два года. Об этом сообщили японские СМИ. В результате, поставка первого самолета авиакомпании All Nippon Airways переносится на середину 2020 года. Сообщение о новой задержке должно быть сделано президентом корпорации Mitsubishi Heavy Industries Шуниши Миянага, чей филиал – компания Mitsubishi Aircraft Industries отвечает за проектирование, разработку и производство MRJ. Согласно первоначальным проектам, самолет должен выпускаться в трех модификациях, что должно вернуть Японию в число мировых производителей гражданских самолетов.
Этот новый сдвиг в графике первому заказчику уже пятый с момента запуска программы, и вызван результатами испытаний первых трех прототипов MRJ, которые проходят в аэропорту Мозес Лейк в штате Вашингтон (США). В середине декабря 2016 года к программе испытаний присоединился FTA-2 – третий экземпляр для летных испытаний, ранее в ней участвовали FTA-1 и FTA-4. Анализ полученной в ход испытаний информации показывает, что самолетам понадобится больше времени, чтобы получить сертификат типа. И эти выводы запрещают компании Mitsubishi Aircraft вносить в самолеты новые серьезные технические изменения.
Перегонка первого опытного экземпляра в США в итоге состоялась в два этапа, так как были выявлены недоработки в приемнике воздушного давления. Программа MRJ была официально запущена в июне 2007 года, а самолет MRJ должен был выйти на коммерческий рынок в 2013 году. Но Mitsubishi Aircraft понадобилось три года, чтобы завершить первый летный прототип, который покинул завод в октябре 2014 года.
21.01.2017
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