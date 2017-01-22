"Штрихи к портрету" истребителя МиГ-35



Истребитель МиГ-29М2 (бортовой номер 747), январь 2017 года

Источник: Артем Аникеев / Russiaplanes.net Истребитель МиГ-29М2 (бортовой номер 747), январь 2017 годаИсточник: Артем Аникеев / Russiaplanes.net

Согласно публикации «Les essays en vol du MiG-35 vont debuter» в журнале «Air&Cosmos», вскоре должны начаться испытания истребителя МиГ-35. Код НАТО для новой модификации – Fulcrum-C. К испытаниями самолет приступает после долгого перерыва. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. МиГ-35 очень долго разрабатывался и отличается увеличенной максимальной взлетной массой, кроме того на нем установлены более мощные двигатели, чем у МиГ-29М. В итоге тяга у нового истребителя выше на 7%. Разница между предыдущими модификациями двигателя РД-33 с РД-33МК, установленными на новом самолете, заключается в том, что у нового двигателя снижено дымообразование.

Программа «супер МиГ-29» реализуется с задержками, в результате ВКС России в 2014 году были вынуждены заказать 14 истребителей МиГ-29СМТ и два МиГ-29УБ, чтобы заполнить потребность ВКС в МиГ-35, который на тот момент только разрабатывался и серийно не выпускался. Сроки поставок регулярно переносились. Производитель сообщал о 2014 годе, но этот срок не подтвердился министерством обороны.

На МиГ-35 установлена новая авионика и системы вооружения, но самолет в настоящее время существует в виде двух прототипов – одноместный вариант (б/н 961) и «спарка» (б/н 967) (так в тексте - bmpd). Это те же самолеты, которые РСК «МиГ» испытывает с конца 2011 года. МиГ-35 может получить РЛС с АФАР «Жук-АЭ», первая в своем роде, установленная на российский истребитель, и которая при совместной работе с оптико-локационной станцией переднего обзора ОЛС-УЭМ показывает отличные результаты. На самолете установлен бортовой комплекс обороны с шестью ультрафиолетовыми датчиками и двумя датчиками обнаружения лазерного облучения для полной защиты самолета. На МиГ-35 устанавливается станции РЭБ САП-518 или КС-148, а также два блока отстрела тепловых ловушек. На новом самолете имеется девять точек подвески, на которых можно разместить 6500 кг боевой нагрузки. Два самолета были переданы ВКС России для подтверждения их характеристик в ходе летных и наземных испытаний.