КНДР построила две межконтинентальные баллистические ракеты
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Баллистическая ракета "Ынха-3". Источник: 1tvnet.ru
КНДР могла построить две межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и поместить их на мобильные пусковые установки. Об этом, передает телеканал "Россия 24", сообщают южнокорейские СМИ. В частности, Yonhap пишет, что ракеты смонтированы на подвижных пусковых установках, и поэтому их можно запустить в любое время и из любого места.
Агентство предполагает, что Пхеньян намеренно организовал утечку данных о якобы созданных ракетах в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к народу заявил, что его страна находится на завершающем этапе подготовки к испытаниям МБР.
20.01.2017
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