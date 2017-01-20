КНДР построила две межконтинентальные баллистические ракеты



Баллистическая ракета "Ынха-3". Источник: 1tvnet.ru Баллистическая ракета "Ынха-3". Источник: 1tvnet.ru

КНДР могла построить две межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и поместить их на мобильные пусковые установки. Об этом, передает телеканал "Россия 24", сообщают южнокорейские СМИ. В частности, Yonhap пишет, что ракеты смонтированы на подвижных пусковых установках, и поэтому их можно запустить в любое время и из любого места.

Агентство предполагает, что Пхеньян намеренно организовал утечку данных о якобы созданных ракетах в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к народу заявил, что его страна находится на завершающем этапе подготовки к испытаниям МБР.