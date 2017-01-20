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Ракеты «БраМос» станут «бумерангами»

23.01.2017 Warspot 53 0
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Ракета БраМос
Ракета БраМос
Источник: EPA/JAGADEESH NV

Российско-индийская ракета «БраМос» может стать многоразовой. Сегодня, 20 января, газета The Tribune of India сообщила о том, что компания BrahMos Aerospace ведёт разработку новых модификаций сверхзвуковых ракет, в том числе многоразовых ракет-носителей.

Судхир Кумар Мишра, главный исполнительный директор совместного российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace, сообщил журналистам индийского издания, что уже в ближайшие годы может появиться сверхзвуковая «ракета-бумеранг», способная доставлять боеголовку к цели, а затем возвращаться на место пуска или в заданную точку для дальнейшего использования.

По словам Кумара Мишра, многоразовые ракеты «БраМос» смогут развивать скорость до десять чисел Маха (число Маха равняется скорости звука — 340 м/с у поверхности Земли и 295 м/с на высоте свыше 11 км). «Это будет сложно сделать, но, учитывая последние наработки индийских учёных, этот проект вполне осуществим», — рассказал Мишра.

Существующие модификации ракеты «БраМос» могут развивать скорость до 2,8 числа Маха и преодолевать расстояния до 300 км. Сейчас предприятие BrahMos Aerospace работает над новой версией ракеты, способной вдвое увеличить дальность полёта, скорость которого будет достигать 5 чисел Маха. Модификация может быть создана уже через 2–3 года, после чего предприятие сосредоточится на ракетах-носителях, способных летать на гиперзвуковых скоростях.

«БраМос» — совместное детище индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO, Defence Research and Development Organization) и российской военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения», организовавших в 1998 году совместное предприятие BrahMos Aerospace. Название «БраМос» было образовано путём соединения названий двух рек: Брахмапутры и Москвы. Под названием «БраМос» совместное предприятие разрабатывает и производит сверхзвуковые ракеты малой дальности (до 300 км), способные развивать скорость свыше 3000 км/ч. В основе российско-индийского проекта лежит советская разработка П-800 «Оникс» (точнее, его экспортная версия «Яхонт»). Изначально «БраМос» разрабатывался как противокорабельная ракета, однако позднее были созданы её новые версии, которые могут поражать наземные и надводные цели, запускаясь со стационарных и мобильных пусковых установок, расположенных на земле, а также с подводных лодок, кораблей и самолётов.

20.01.2017
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Страны
Индия
Россия
Продукция
3M-55
PJ-10 Brahmos
Х-61 Яхонт
Компании
НПО машиностроения
Проекты
ГЗЛА

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