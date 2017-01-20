Kyodo: ВМС США, Южной Кореи и Японии начали учения по применению ПРО



Многофункциональная система "Aegis" (Иджис)

Источник: www.navy.mil Многофункциональная система "Aegis" (Иджис)Источник: www.navy.mil

Ранее в Сеуле появились сообщения о том, что КНДР готовится к запуску двух баллистических ракет нового типа, предположительно межконтинентальных

ТОКИО, 20 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. ВМС США, Южной Кореи и Японии начали сегодня трехдневные учения по отработке взаимодействия при слежении и уничтожении баллистических ракет КНДР. Как сообщает информационное агентство Kyodo, в них принимают участие три корабля, оснащенных многоцелевыми системами ПРО Aegis, - американский "Кертис Уилбур", южнокорейский "Сэджон тэван" и японский "Кирисима".

Ранее в Сеуле появились сообщения о том, что КНДР готовится к запуску двух баллистических ракет нового типа, предположительно межконтинентальных. Они якобы уже установлены на мобильные пусковые установки.

Японские ВМС в связи с этим получили приказ об уничтожении таких ракет, если они будут угрожать национальной безопасности.

КНДР в последнее время активизировала свою ракетную программу. В прошлом году Пхеньян осуществил более 20 пусков ракет различных типов, в том числе с погруженной подводной лодки. Он также утверждает, что полностью завершил разработку межконтинентальной ядерной ракеты.