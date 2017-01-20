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Asahi: Сеул намерен развернуть американские комплексы ПРО THAAD к июлю

23.01.2017 ИТАР-ТАСС 48 0
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Демонстрация
21 июля 2016. Демонстрация против плана размещения в Южной Корее новейшей американской системы перехвата ракет THAAD в Сеуле.
Источник: Kim Hong-Ji / REUTERS

Процесс решено ускорить в связи с политической нестабильностью в стране

ТОКИО, 20 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Власти Южной Кореи намерены к июлю завершить размещение в стране американских комплексов противоракетной обороны THAAD, против чего выступает часть оппозиции и соседний Китай. С этой целью сейчас идут усиленные консультации между Сеулом и Вашингтоном, сообщает сегодня японская газета Asahi со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее комплексы THAAD планировалось развернуть в Южной Корее ближе к концу нынешнего года, однако процесс решено ускорить. Это связано с проходящими процедурами импичмента отстраненного от власти президента страны Пак Кын Хе, которую обвиняют в причастности к финансовым махинациям и в злоупотреблении властью. Решение о лишении ее полномочий будет принимать Конституционный суд, что приведет к досрочным выборам.

Военные Южной Кореи и США опасаются, что нарастающий политический хаос в стране может помешать размещению THAAD, и они хотели бы развернуть эти комплексы по возможности скорее, отмечает газета.

Китай в такой обстановке оказывает сильное давление на Сеул, требуя от него отложить решение о практическом размещении системы ПРО до избрания нового президента. THAAD призваны нейтрализовать угрозу, которую Сеул усматривает в ракетных программах КНДР. В то же время Китай считает, что эти комплексы, в первую очередь их мощные радары, могут быть использованы для слежения за вооруженными силами КНР.

20.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Китай
КНДР
США
Южная Корея
Япония

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