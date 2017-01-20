Во Вьетнам доставлена последняя из шести заказанных у РФ подлодок "Варшавянка"



Четвертая построенная для ВМС Вьетнама большая дизель-электрическая подводная лодка HQ-185 Khanh Hoa проекта 06361 после вывода из транспортного судна-дока Rolldock Storm голландской компании Rolldock. Камрань, 02.07.2015

Источник: Thahn Nguyen / tuoitre.vn Четвертая построенная для ВМС Вьетнама большая дизель-электрическая подводная лодка HQ-185 Khanh Hoa проекта 06361 после вывода из транспортного судна-дока Rolldock Storm голландской компании Rolldock. Камрань, 02.07.2015Источник: Thahn Nguyen / tuoitre.vn

Контракт на поставку партии из шести дизель-электрических подлодок стоимостью примерно $2 млрд был заключен "Рособоронэкспортом" с правительством Вьетнама в конце 2009 года

ХАНОЙ, 20 января. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Последняя из шести подлодок проекта 636.1 "Варшавянка", заказанных Вьетнамом у России, доставлена в порт Камрань в центральной части страны. Таким образом, РФ полностью завершила реализацию контракта на поставку заказчику всей партии лодок, подписанного в конце 2009 года.

Транспортировку субмарины с судостроительного завода "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге обеспечивает нидерландский лихтеровоз "Роллдок стар". Его разгрузка и спуск подлодки на воду будет осуществлен в течении трех предстоящих дней после завершения всех необходимых административных формальностей и оформления таможенной документации.

На настоящий момент в боевой состав вьетнамских ВМС включены четыре первые переданные лодки - "Ханой", "Хошимин", "Хайфон" и "Дананг". Контракт на поставку партии из шести дизель-электрических подлодок проекта 636.1 "Варшавянка" (по классификации НАТО - "Кило") стоимостью примерно $2 млрд, был заключен "Рособоронэкспортом" с правительством Социалистической Республики Вьетнам (СРВ). Субмарины передаются вьетнамской стороне в штатной комплектации с ракетным ударным комплексом "Клаб-С".

Помимо поставок подлодок российская сторона активно выполняет контракты, связанные со строительством для ВМС Вьетнама сторожевых фрегатов "Гепард-3.9". Кроме того, специалисты из РФ оказывают техническое содействие в строительстве на вьетнамских верфях по российской лицензии ракетных катеров проекта 1241.8 "Молния".

Россия - традиционный партнер Вьетнама в сфере военно-технического сотрудничества. В последние годы подписаны контракты общей стоимостью более $4,5 млрд на поставки СРВ новейших российских вооружений. Наиболее значительным из них, помимо соглашения по "Варшавянкам", стал контракт на приобретение Вьетнамом партии многофункциональных истребителей Су-30МК2, который оценивается примерно в миллиард долларов.

Согласно данным вьетнамского правительства, ежегодные расходы СРВ на оборону составляют порядка $1,5 млрд, что эквивалентно примерно 1,8% ВВП страны.